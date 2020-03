Başkan Yıldırım’ın Miraç Kandili mesajı

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım Miraç Kandili nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Belediye Başkan İskender Yıldırım yayımladığı mesajında, Miraç’ın beşeri hislerden tertemiz bir kulluğa geçiş olduğunu belirtti.

Başkan Yıldırım, “Miraç, Cenab-ı Hakkın daveti üzerine Cebrail’in (A.S.) rehberliğinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammedin (S.A.V.) Mescid-i Haramdan Mescid-i Aksa’ya, oradan da ilahi huzura yükselmesidir. İnsanlığın bitmiş olduğu bir anda ortaya çıkan ve cahiliye döneminde bir güneş gibi insanların üzerine doğan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammedin (S.A.V) en önemli mucizelerindendir. Miraç aynı zamanda mübarek Ramazan ayının da müjdecisi olarak kabul edilir. Dünyada devam eden salgın hastalıkların savaşların bir an önce bitmesi ve İslam coğrafyasının içerisinde bulunduğu durumdan kurtulup bir an önce feraha ve barışa ermesi için ümmet olarak dua etmemiz gerekiyor. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin mübarek Miraç Kandilini tebrik eder Miraç Kandilinin tüm insanlığa sağlık barış huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.