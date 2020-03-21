YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Başkan Yıldırım’ın Miraç Kandili mesajı

Başkan Yıldırım’ın Miraç Kandili mesajı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 21.03.2020 16:09 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım Miraç Kandili nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.Belediye Başkan İskender Yıldırım yayımladığı mesajında, Miraç’ın beşeri hislerden tertemiz bir kulluğa geçiş olduğunu belirtti.Başkan Yıldırım, “Miraç, Cenab-ı Hakkın daveti üzerine Cebrail’in (A.S.) rehberliğinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammedin (S.A.V.) Mescid-i Haramdan Mescid-i Aksa’ya, oradan da ilahi huzura yükselmesidir.

Başkan Yıldırım’ın Miraç Kandili mesajı

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım Miraç Kandili nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Belediye Başkan İskender Yıldırım yayımladığı mesajında, Miraç’ın beşeri hislerden tertemiz bir kulluğa geçiş olduğunu belirtti.
Başkan Yıldırım, “Miraç, Cenab-ı Hakkın daveti üzerine Cebrail’in (A.S.) rehberliğinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammedin (S.A.V.) Mescid-i Haramdan Mescid-i Aksa’ya, oradan da ilahi huzura yükselmesidir. İnsanlığın bitmiş olduğu bir anda ortaya çıkan ve cahiliye döneminde bir güneş gibi insanların üzerine doğan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammedin (S.A.V) en önemli mucizelerindendir. Miraç aynı zamanda mübarek Ramazan ayının da müjdecisi olarak kabul edilir. Dünyada devam eden salgın hastalıkların savaşların bir an önce bitmesi ve İslam coğrafyasının içerisinde bulunduğu durumdan kurtulup bir an önce feraha ve barışa ermesi için ümmet olarak dua etmemiz gerekiyor. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin mübarek Miraç Kandilini tebrik eder Miraç Kandilinin tüm insanlığa sağlık barış huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçtiDünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Belediye başkanlarından Miraç Kandili mesajı

Belediye başkanlarından Miraç Kandili mesajı

Aydın’da bipolar hastası kadın her yerde aranıyor

Aydın’da bipolar hastası kadın her yerde aranıyor

Araban’da dolu yağışı

Araban’da dolu yağışı

Sivassporlu futbolculara izin verildi

Sivassporlu futbolculara izin verildi

Samsun'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kocaeli'de 14 gün kuralına uymayan 115 kişiye para cezası kesildi

Kocaeli'de 14 gün kuralına uymayan 115 kişiye para cezası kesildi

Adıyaman Namaz Vakitleri 21 Mart Cumartesi

İmsak
05:01
Sabah
06:22
Öğle
12:39
İkindi
16:05
Akşam
18:46
Yatsı
20:02

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler21 Mart Cumartesi

Deniz Eczanesi
Merkez
Varan Eczanesi
Merkez
Yeni Zeynep Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Besni
Özdemir Eczanesi
Golbasi
Pınar Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Araçlardan ruhsatsız tüfekler ele geçirildi

Araçlardan ruhsatsız tüfekler ele geçirildi

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın ailesine acı haber verildi

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın ailesine acı haber verildi

Polis ekipleri, sanat sokağında adeta kuş uçurtmuyor

Polis ekipleri, sanat sokağında adeta kuş uçurtmuyor

CHP heyeti Ankara ve İzmir’de ziyaretlerde bulundu

CHP heyeti Ankara ve İzmir’de ziyaretlerde bulundu

Kaçak Avlananlar Affedilmiyor

Kaçak Avlananlar Affedilmiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.