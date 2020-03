Başkan Zorluoğlu Trabzon’daki Korona virüsle mücadele sürecini değerlendirdi

"Sağlık çalışanlarımızın her konuda yanlarındayız"

Sağlık çalışanlarına özverili çalışmaları nedeniyle minnettar olduklarını vurgulayan Başkan Zorluoğlu, “Trabzon’da da tüm Türkiye genelinde de doktorlarımızdan başlayarak, tüm sağlık çalışanlarımız kendi hayatlarını da riske ederek, bu salgının ortadan kaldırılması için hakikaten hepimizden çok daha fazla çaba sarf ediyorlar. Biz kendilerine müteşekkiriz. Sağlık Bakanımız da her gece saat 21.00’de bir alkış kampanyası başlattı. Trabzon bu kampanyaya çok yoğun bir katılımla destek verdi. Trabzon’dan tüm Türkiye’de çalışan doktorlarımız için, sağlık çalışanlarımız için bir şükran duygusu yayıldı. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak tüm sağlık çalışanlarımıza toplu taşıma araçlarımızdan ücretsiz yararlanma imkanı getirdik. Sadece bununla da kalmadık. Sağlık İl Müdürümüze telefonla da yüz yüze de görüşerek açık çek verdim. Bize ihtiyaç duydukları her an her alanda onların yanındayız. Ve her türlü ihtiyaçlarını da giderme noktasında bütün imkânlarımızı kullanıyoruz. Bu manada Sağlık Müdürlüğümüze talebi üzerine otobüs tahsisi de yaptık. Mesai dışında bu araçları kullanabiliyorlar. Bütün sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.