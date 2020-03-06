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Başkanlar Büyük Buğday Pazarı Camiinde vatandaşlarla buluştu

KONYA HABERLERİ  | 06.03.2020 16:53 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay’a ve Karataylı hemşehrilerine hizmet etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “İlçemizin ve hemşehrilerimizin yaşam kalitesini arttırmaya yönelik gayretlerimiz devam edecek” dedi.Karatay’da hizmet kalitesinin yükseltilmesine ve istişarelerle şehrin gelişimine katkı sağlayan Cuma Buluşmaları’nın bu haftaki adresi Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki Büyük Buğday Pazarı Camii oldu.

Başkanlar Büyük Buğday Pazarı Camiinde vatandaşlarla buluştu

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay’a ve Karataylı hemşehrilerine hizmet etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “İlçemizin ve hemşehrilerimizin yaşam kalitesini arttırmaya yönelik gayretlerimiz devam edecek” dedi.
Karatay’da hizmet kalitesinin yükseltilmesine ve istişarelerle şehrin gelişimine katkı sağlayan Cuma Buluşmaları’nın bu haftaki adresi Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki Büyük Buğday Pazarı Camii oldu. Buluşmaya Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ile AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Ukdem birlikte katıldı. Esnafın ve vatandaşların Cuma gününü tebrik eden başkanlar, vatandaşların bölgeye dair taleplerini de dinledi.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Cuma Buluşmaları’nda Karatay’ın dört bir yanında vatandaşlarla bir araya gelerek hizmetlerin ortaya çıkardığı sonuçları ve bölgenin ihtiyaçlarını istişare ettiklerini belirterek bu tür buluşmalara büyük önem verdiklerini söyledi. Başkan Kılca, “Karatay’a ve Karataylılara hizmet etmenin gururunu ve mutluluğunu her an yaşıyoruz. Bu güzel ilçede yaşayan herkesin sesine kulak vermeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen dilek ve şikayetleri birinci ağızdan dinleyerek süratli ve pratik çözümler üretiyoruz. Bu kapsamda da her hafta Karatay’ımızın bir mahallesindeki bir camimizde hemşehrilerimizin cumalarını tebrik ederek dualarını alıyoruz. Tek amacımız ilçemizin ve ilçe halkımızın yaşam kalitesini daha da yükseltmek. Buna yönelik gayretimiz devam edecek. Ben bu vesileyle her zaman bizlere dualarını ve desteklerini esirgemeyen tüm Karataylı hemşehrilerime de kardeşlerime teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Başkanlar Büyük Buğday Pazarı Camiinde vatandaşlarla buluştu

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