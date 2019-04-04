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Başkanlığı devretti, evine otobüsle gitti

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POLİTİKA  | 04.04.2019 12:39 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tahir Büyükakın, görevi İbrahim Karaosmanoğlu'ndan teslim aldı. Belediye çalışanlarıyla vedalaşan Karaosmanoğlu daha sonra evine gitmek için belediyenin yakınındaki duraktan belediye otobüsüne bindi.

Başkanlığı devretti, evine otobüsle gitti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen Ak Partili Tahir Büyükakın, bu sabah mazbatasını aldı. Tahir Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne gelerek 3 dönemdir başkanlık görevinde bulunan AK Partili İbrahim Karaosmanoğlu'ndan görevi teslim aldı. Yapılan devir teslim töreninin ardından kapıda belediye çalışanlarıyla vedalaşan İbrahim Karaosmanoğlu, belediye binasının yakınında bulunan otobüs durağına kadar eşi Behiye Karaosmanoğlu ile el ele yürüdü. Otobüs durağında bir süre bekleyen Karaosmanoğlu'na, Tahir Büyükakın ve eşi Figen Büyükakın ile çok sayıda belediye çalışanı eşlik etti. Durakta kısa süren bir beklemenin ardından Karaosmanoğlu ve eşi, evinin bulunduğu bölgeye giden 630 numaralı belediye otobüsüne bindi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Tahir Büyükakın İbrahim Karaosmanoğlu

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