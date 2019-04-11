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Başkasının Eli: Kuzeydeki Tüm Şehirler

Atakan Yorulmaz Atakan Yorulmaz
SİNEMA TV  | 11.04.2019 12:17 | Son Güncelleme

Pera Film'de gösterilecek olan Başkasının Eli, mesafelerin azaldığı, imkanların çoğaldığı toplumlarda, insanlar arasındaki mesafenin sorgulanmasını konu edinen filmlere odaklanıyor.

Başkasının Eli: Kuzeydeki Tüm Şehirler

Yenilikçi dilleriyle konvansiyonel sinemaya meydan okuyan filmleri bir araya getiren Başkasının Eli, hem günümüz sinemasının Türkiye’de gösterilme fırsatı bulamamış önemli örneklerini, hem de geçmişte çekilip çok az insana ulaşabilmiş filmleri yeniden seyirciyle buluşturmayı hedefliyor. Program boyunca her gösterimden sonra bir de söyleşi gerçekleştiriliyor. Başkasının Eli, Pera Film ve Fol iş birliğiyle gerçekleşen bir film gösterimi serisi.

Bu program kapsamındaki Pera Film gösterim ve etkinlikleri ücretsizdir. Rezervasyon alınmamaktadır. Yasal düzenlemeler uyarınca aksi belirtilmediği sürece tüm film gösterimlerimiz 18+ uygulamasına tabidir.

Fol nedir?

Fol, film ve videonun sunduğu alternatif deneyimleme şekline önem veren ve bu deneyimi paylaşmaya odaklanan İstanbul menşeli bir sinema topluluğudur. 2015 yılında Burak Çevik tarafından kurulmuş ve İstanbul’un muhtelif yerlerinde gösterimlerine devam etmektedir.

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