Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Başkentte saklı rota! Doğa harikası keşfedilmeyi bekliyor

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Kurumcu köyünde yer alan Kurumcu Şelalesi ve gölü, eşsiz manzarasıyla dikkat çekiyor. Bölge, turistler için saklı bir rota olma özelliğini koruyor.

Başkentte saklı rota! Doğa harikası keşfedilmeyi bekliyor

Başkent Ankara, çoğunlukla siyasi ve idari kimliğiyle ön plana çıksa da sahip olduğu doğal güzelliklerle de dikkat çekiyor. Özellikle son yıllarda doğa turizmine olan ilginin artmasıyla birlikte daha önce geniş kitleler tarafından bilinmeyen bölgeler de gün yüzüne çıkıyor.

Kızılcahamam ilçesinde yer alan ve doğallığını büyük ölçüde koruyan alanlar, doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Bu doğal alanlardan biri de Kurumcu köyü sınırları içerisinde bulunan Kurumcu Şelalesi ve çevresindeki göl olarak öne çıkıyor.

Başkentte saklı rota! Doğa harikası keşfedilmeyi bekliyor 1

GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR

Şehrin gürültüsünden uzak, sakin ve huzurlu bir atmosfer sunan bölge, sahip olduğu yapısı, temiz havası ve etkileyici manzarasıyla ziyaretçilerine adeta görsel bir şölen sunuyor. Şelalenin oluşturduğu doğal gölet ve çevresindeki yeşil alanlar dört mevsim farklı güzellikler sunarken, ilkbahar ve sonbahar aylarında renk cümbüşüyle öne çıkıyor.

Başkentte saklı rota! Doğa harikası keşfedilmeyi bekliyor 2

FOTOĞRAF TUTKUNLARI VE YÜRÜYÜŞ SEVERLERE HİTAP EDİYOR

Bölge, özellikle fotoğraf tutkunları ve doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için önemli bir alternatif oluşturuyor. Henüz geniş kitleler tarafından bilinmeyen Kurumcu Şelalesi, Ankara'nın en büyük şelalesi olma özelliğine sahip.

Başkentte saklı rota! Doğa harikası keşfedilmeyi bekliyor 3

"YAĞMUR BOL YAĞDI, GÖLLER DOLDU, KURUYAN ŞELALE AKIYOR"

Kurumcu Şelalesi'nin geçtiğimiz yıllara kıyasla daha iyi bir durumda olduğunu ve gür bir şekilde aktığını belirten Kurumcu köyü muhtarı Şerafettin Üçpınar, "Bu sene yağmur bol yağdı, göller doldu, kuruyan şelale akıyor. Şelale geçen sene akmadı, bu sene akıyor. Su bol, yağmur bol.

Başkentte saklı rota! Doğa harikası keşfedilmeyi bekliyor 4

Geçen sene kuraklık vardı, bu sene iyi. Ankara'dan gelenlerle ilgili şikayetimiz var. Yiyorlar, içiyorlar, çöplerini atıyorlar. Şelalemiz var, ormanımız var. Bu şelale önceden devamlı akıyordu. 2 senedir akmıyordu. Bu sene iyi. Bu sene kesilmez, 1 ay akar. Suyu yaz ayında sebzeler için kullanıyoruz" diye konuştu.

Mynet Anket Kurumcu Şelalesi'ni keşfetmek ister misiniz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Evet, kesinlikle gitmek isterim!
72.1% (62 oy)
Belki, hava durumuna göre karar vereceğim.
8.1% (7 oy)
Hayır, başka planlarım var.
12.8% (11 oy)
Daha önce gittim, harika bir yer!
7% (6 oy)
Bu ankete katılım sonlanmıştır.
Tüm Anketler
Anahtar Kelimeler:
Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
hadi durmayın gidip oralarında içine edin
2gune icine ederler toplu akimla
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.