Şaşırtan araştırma: Virüslerin birbirleriyle 'konuştuğu' keşfedildi!

Virüslerin yalnızca enfekte eden yapılar olmadığı, aynı zamanda birbirleriyle iletişim kurabildiği bilimsel bir çalışmayla ortaya kondu. Araştırmada, virüslerin kimyasal sinyaller aracılığıyla 'konuştuğu' ve diğer virüslerin bu sinyalleri dinleyebildiği tespit edildi. Independent'te yer alan habere göre, bu iletişimin her zaman avantaj sağlamadığı da vurgulandı.

İKİ SEÇECEK ARASINDA SEÇİM

Bir hücreye giren virüsler, iki farklı strateji arasında seçim yapıyor: ya pasif kalarak (lizojenik döngü) uygun koşulları bekliyor ya da hücreyi parçalayarak yeni virüsler üretip çevredeki hücreleri enfekte ediyor. Bu kararın, ortamda bulunan konak hücrelerin sayısına göre şekillendiği ifade ediliyor.

BAKTERİLERİ HEDEF ALAN VİRÜSLER İNCELENDİ

Çalışmada, yalnızca bakterileri enfekte eden virüsler olan bakteriyofajlar (fajlar) mercek altına alındı. Antibiyotik direncine karşı potansiyel çözüm olarak görülen bu virüslerin davranışları, Birleşik Krallık’taki Exeter Üniversitesi’nden doktora öğrencisi Rebecca Woodhams ve ekibi tarafından incelendi.

Araştırmaya göre fajlar, ortamda çok sayıda bakteri varsa aktif çoğalma yolunu seçerek hücreleri öldürüyor. Ancak konak sayısı azaldığında, daha uygun koşulları beklemek için pasif duruma geçiyor. Bu durum, kaynakların azaldığı dönemlerde canlıların enerji tasarrufu yapmasına benzetiliyor.

SİNYALLER HER ZAMAN DOĞRU YÖNLENDİRMİYOR

Daha önceki çalışmalarda virüslerin, peptit adı verilen kimyasal sinyaller aracılığıyla birbirlerine ortam hakkında bilgi verdiği belirlenmişti. Bu sinyallerin yoğunluğu, konak hücrelerin az ya da çok olduğunu gösteriyor.

Ancak hakemli bilim dergisi Cell’de yayımlanan son araştırma, bu sinyallerin farklı türler tarafından da algılanabildiğini ortaya koydu. Deneylerde, başka türlerin sinyallerini 'dinleyen' virüslerin yanlış yönlendirildiği gözlemlendi.

Araştırmanın yazarlarından Robyn Manley, farklı bir virüs türünden gelen sinyali algılayan virüslerin, kendi durumlarını yansıtmamasına rağmen pasif kalmayı tercih edebildiğini belirtti. Bu durumun, virüsün çoğalma fırsatını kaçırmasına neden olabileceği ifade edildi.

VİRAL İLETİŞİMDE MANİPÜLASYON İHTİMALİ

Araştırmada dikkat çeken bir diğer bulgu ise bazı sinyallerin tek yönlü olması oldu. Buna göre bir virüs türü diğerinin sinyallerini algılayabilirken, karşı tür aynı yeteneğe sahip olmayabiliyor.

Bilim insanları, bu durumun sinyal gönderen virüse avantaj sağlarken, diğer virüs için dezavantaj oluşturabileceğini belirtiyor. Bu da viral iletişimin yalnızca iş birliğine değil, zaman zaman manipülasyona da dayandığını gösteriyor.