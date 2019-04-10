Başkentte 'fuhuş örgütü' rezaleti! Memurlar da gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Başkent'te örgüt kurarak, örgüte yardım, fuhşa aracılık etme ile rüşvet suçlarından 6136 sayılı Yasa'ya muhalefet kapsamında 10’u kamu görevlisi olmak üzere toplam 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan 26 şüphelinin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri sürüyor.

İHA

