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Başkentte telefon dolandırıcıları böyle yakalandı

keremuyanik keremuyanik
YAŞAM  | 19.04.2019 07:53 | Son Güncelleme

Ankara’da kendisini hakim ve savcı olarak tanıttığı ve bu yolla iki kişinin toplam 72 bin TL’si ile ziynet eşyalarını dolandırdığı tespit edilen 3 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Başkentte telefon dolandırıcıları böyle yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği Ekipleri, telefon dolandırıcılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, son bir ay içerisinde iki ayrı olayda, telefonda kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtıp mağdurlara “FETÖ soruşturmalarında hesaplarının kullanılacağı” yalanını söyleyerek, dolandırıcılık yaptığını tespit ettiği İbrahim Halil E. (34), Yasin K. (33) ve Abdulelil Y.’ye (20) yönelik operasyon başlattı. Operasyonda polis, dolandırıcılıktan elde edilen 72 bin TL ile çok sayıda ziynet eşyası, altın ve telefonları ele geçirdi. Ele geçirilen para ve eşyalar, sahiplerine teslim edildi.

Öte yandan, her 2 olayda yakalanan İbrahim Halil E.(34), Yasin K.(33) ve Abdulelil Y. (20) ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara dolandırıcı

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