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Basketbol: 21. Cevat Soydaş Turnuvası

17.09.2021 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçeşehir Koleji: 82 -Fenerbahçe Beko: 67

  1. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın üçüncü gün ilk maçında Bahçeşehir Koleji, Fenerbahçe Beko'yu 82-67 mağlup etti.

TOFAŞ Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 22-16 önde bitirdi. İkinci periyotta üstünlük sürekli el değiştirdi ve Bahçeşehir Koleji soyunma odasına 37-35 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte iyi oyununu sürdüren Bahçeşehir Koleji, bu periyot sonunda farkı 15 (58-43) sayıya kadar çıkarttı. Maçın son çeyreğinde kontrolü eline alıp sarı-lacivertli ekibe geri dönüş şansı tanımayan Bahçeşehir Koleji, müsabakadan 82-67 galip ayrıldı.

Günün ikinci maçında Gaziantep Basketbol-Galatasaray Nef karşı karşıya gelecek.

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