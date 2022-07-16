Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

İSTANBUL (AA) - Karadağ'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında Almanya'yı 66-65 mağlup etti.

Başkent Podgorica'da oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 17-11 önde tamamlayan milli takım, soyunma odasına 33-25 üstün gitti.

Ay-yıldızlılar, üçüncü periyodunu 55-42 önde geçtiği karşılaşmadan 66-65 galip ayrıldı.

20 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı, D Grubu'ndaki ikinci mücadelesinde yarın Karadağ ile karşılaşacak.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz