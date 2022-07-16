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  4. Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

16.07.2022 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye: 66 - Almanya: 65

İSTANBUL (AA) - Karadağ'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında Almanya'yı 66-65 mağlup etti.

Başkent Podgorica'da oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 17-11 önde tamamlayan milli takım, soyunma odasına 33-25 üstün gitti.

Ay-yıldızlılar, üçüncü periyodunu 55-42 önde geçtiği karşılaşmadan 66-65 galip ayrıldı.

20 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı, D Grubu'ndaki ikinci mücadelesinde yarın Karadağ ile karşılaşacak.

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