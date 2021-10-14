İSTANBUL (AA) - Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ilk haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, deplasmanda Belarus temsilcisi Horizont'u 78-55 yendi.

C Grubu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 25-24 önde kapatan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, soyunma odasına da 44-28 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte farkı daha da artıran ve son periyoda 71-39 önde giren konuk ekip, salondan 78-55 galip ayrıldı.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesporlu Shavonte Sade Zellous, 30 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.



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