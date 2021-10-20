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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

20.10.2021 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bellona Kayseri Basketbol: 71 - NKA Universitas PEAC: 63

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Daut Mehmeti (Kosova), Tomi Panov (Kuzey Makedonya), Angel Ivanov (Bulgaristan)

Bellona Kayseri Basketbol: Brezinova 6, Zeynep Öykü Kalbisağde 1, Derin Yaya 2, Williams 18, Sventoraite 13, Meltem Topaloğlu, Sevgi Tonguç 8, Helin Boybeyi 3, Slocum 20, Gizem Tüzün

NKA Universitas PEAC: Kiss 13, Sarok 7, Bojtar, Nelson 11, Szucs 3, Marshall 13, Wentzel 2, Brajkovic 1, Dudasova 13

1. Periyot: 18-17

Devre: 40-35

3. Periyot: 58-52

Beş faulle çıkan: 39.05 Marshall (NKA Universitas PEAC)

KAYSERİ (AA) - Bellona Kayseri Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu 2. hafta maçında konuk ettiği Macaristan ekibi NKA Universitas PEAC'i 71-63 yendi.

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