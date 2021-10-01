Basketbol: Haftanın programı

İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde 2'nci, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ilk hafta maçları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre, liglerde yapılacak maçların programı şöyle:

- ING Basketbol Süper Lig

Yarın:

13.00 Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

15.30 Beşiktaş Icrypex-Anadolu Efes (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

18.00 TOFAŞ-Büyükçekmece Basketbol (TOFAŞ)

20.15 Galatasaray Nef-Darüşşafaka (Sinan Erdem)

3 Ekim Pazar:

13.00 Semt77 Yalovaspor-Gaziantep Basketbol (90. Yıl)

15.30 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Türk Telekom (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

18.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Frutti Extra Bursaspor (Pamukkale Üniversitesi)

20.15 Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkim (Ülker Spor ve Etkinlik)

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

18.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Antalya Güneşi (Kurtdereli)

Yarın:

14.00 BUDO Gemlik-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Gemlik)

15.45 Akhisar Belediye Basketbol-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Akhisar Belediye)

17.30 TED Ankara Kolejliler-Samsunspor (TOBB ETÜ)

3 Ekim Pazar:

14.00 OGM Ormanspor-Mamak Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)

15.45 Beysu Konyaspor Basketbol-Finalspor (Selçuklu Belediyesi)

17.30 Fethiye Belediyespor-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor (Fethiye Beşkaza)

4 Ekim Pazartesi:

16.00 Sigortam.Net-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Cebeci İBB)



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