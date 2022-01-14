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Basketbol: Haftanın programı

14.01.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ING Basketbol Süper Ligi'nde 17'inci, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14'üncü hafta maçları yapılacak

İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde 17'inci, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 14'üncü hafta maçları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

- ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Pınar Karşıyaka (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.30 Büyükçekmece Basketbol-TOFAŞ (Gazanfer Bilge)

18.00 Darüşşafaka-Galatasaray Nef (Darrüşşafaka Ayhan Şahenk)

20.15 Frutti Extra Bursaspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (TOFAŞ)

16 Ocak Pazar:

13.00 Türk Telekom-HDI Sigorta Afyon Belediyespor (Ankara)

15.30 Gaziantep Basketbol-Semt77 Yalovaspor (Karataş Şahinbey)

18.00 Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Beko (ENKA)

20.15 Anadolu Efes-Beşiktaş Icrypex (Sinan Erdem)

- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Galatasaray-BOTAŞ (Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi)

16.00 Nesibe Aydın-Beşiktaş HDI Sigorta (TOBB ETÜ)

16.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Bellona Kayseri Basketbol (Edip Buran)

16.30 Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Safiport (Ankara)

16 Ocak Pazar:

15.00 Antalya 07 Basketbol-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

17.30 Umf Yapı İzmit Belediyespor-OGM Ormanspor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

Ligde Hatayspor-Elazığ İl Özel İdare maçı ertelendi.

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