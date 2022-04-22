Basketbol: Haftanın programı

İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'ne 29. hafta, Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 28. hafta maçlarıyla devam edilecek. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise play-off çeyrek final ilk müsabakaları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi:

Yarın:

13.00 Beşiktaş Icrypex-Darüşşafaka (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

15.30 Fenerbahçe Beko-Türk Telekom (Ülker Spor ve Etkinlik)

18.00 Pınar Karşıyaka-Büyükçekmece Basketbol (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

24 Nisan Pazar:

13.00 Frutti Extra Bursaspor-HDI Sigorta Afyon Belediyespor (TOFAŞ)

15.30 Galatasaray Nef-TOFAŞ (Sinan Erdem)

18.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Aliağa Petkimspor (Pamukkale Üniversitesi)

1 Mayıs Pazar:

15.30 Gaziantep Basketbol-Anadolu Efes (Karataş Şahinbey)

20.30 Semt77 Yalovaspor-Bahçeşehir Koleji (90. Yıl)

- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bugün:

14.00 Nesibe Aydın-Galatasaray (TOBB ETÜ)

16.30 Fenerbahçe Safiport-Çankaya Üniversitesi (Fenerbahçe Metro Enerji)

Yarın:

13.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Servet Tazegül)

16.30 OGM Ormanspor-BOTAŞ (M. Sait Zarifoğlu)

- Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

18.00 TED Ankara Kolejliler-Finalspor (TOBB ETÜ)

Yarın:

13.30 OGM Ormanspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)

15.45 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

17.30 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Samsunspor (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

24 Nisan Pazar:

14.00 Akran Gemlik Basketbol-HDI Sigorta Antalya Güneşi (Gemlik)

15.45 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Fethiye Belediyespor (Kurtdereli)

17.30 Akhisar Belediye Basketbol-Mamak Belediyespor (Akhisar Belediye)

25 Nisan Pazartesi:

18.00 Beysu Konyaspor Basketbol-Sigortam.net (Selçuklu Belediyesi)



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