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Basketbol: Pınar Cup 2021

17.09.2021 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Icrypex: 68 - Igokea: 73

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Pınar Cup 2021 turnuvasının ilk maçında Bosna Hersek temsilcisi Igokea, Beşiktaş Icrypex'i 73-68 yendi.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk periyodunu 21-15 önde tamamlayan Beşiktaş Icrypex, devreyi de 42-38 üstün bitirdi. Siyah-beyazlı ekip, üçüncü periyodu da 54-47 galip geçmesine rağmen son periyotta daha etkili olan Igokea, müsabakadan 73-68 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi, Igokea'da 17 sayı ile mücadele eden Antabia Waller oldu.

Igokea, yarın saat 17.30'daki finalde bugün oynanacak Pınar Karşıyaka-Büyükçekmece Basketbol maçının galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş Icrypex ise aynı müsabakanın mağlubuyla üçüncülük maçına çıkacak.

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