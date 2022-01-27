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Basketbol: THY Avrupa Ligi

27.01.2022 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zenit: 76 - Anadolu Efes: 67

Salon: Sibur Arena

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Milivoje Jovcıc (Sırbistan), Joseph Bissang (Fransa)

Zenit: Karasev, Loyd 8, Karasev 6, Kulagin 9, Poythress 21, Mickey 15, Ponitka, Baron 13, Pushkov, Kuzminskas, Zakharov, Zubkov 4

Anadolu Efes: Micic 22, Beaubois 7, Simon 17, Singleton 4, Pleiss 2, Bryant, Moerman 11, Dunston 4, Erten Gazi, Buğrahan Tuncer

1. Periyot: 17-18

Devre: 37-36

3. Periyot: 52-42

İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 23. hafta mücadelesinde Rusya temsilcisi Zenit'e 76-67 yenildi.

Maçın başında her iki ekip de hücumda zorlandı ve 5. dakika 6-6 beraberlikle geçildi. Zenit, Jordan'ın basketiyle 6. dakikada 10-6 ile skoru lehine çevirdi. Çeyreğin son dakikasında Simon ile 15-14 üstünlük yakalayan Anadolu Efes, ilk çeyreği 18-17 önde geçti.

Karşılaşmanın ikinci periyodunda da çekişme yaşandı. Zenit, Jordan'ın basketiyle 16. dakikada 27-26 öne geçerken, soyunma odasına da 37-36 üstün gitti.

Mücadelenin 3. periyodunda hücumda zorlanan ve sadece 6 sayı üretebilen Anadolu Efes, çeyrek sonunda 10 sayı geriye düştü: 52-42.

Son periyotta rakibinin farkı 17 sayıya (65-48) çıkarmasına engel olamayan Anadolu Efes, sahadan 76-67 mağlup ayrıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle iki maçı ertelenen Anadolu Efes, organizasyonda çıktığı 20 karşılaşmada 11. kez mağlup oldu.

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