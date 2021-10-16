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Basketbol: Toplu sonuç

16.10.2021 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 3. hafta, 3 karşılaşmayla sürdü

İSTANBUL (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 3. haftaya, 3 karşılaşmayla devam edildi.

Alınan sonuçlar şöyle:

OGM Ormanspor-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 81-71

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 83-64

Beysu Konyaspor Basketbol-Mamak Belediyespor: 87-85

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