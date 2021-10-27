Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 2. maçında Sırp temsilcisi Partizan NIS'e 85-59 yenildi.

Ev sahibi ekip, başkent Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-12, ilk yarısını da 41-34 önde kapadı.

Son 10 dakikaya girilirken farkı 23 sayıya (64-41) çıkaran Partizan NIS, sahadan 85-59 galip ayrıldı.

Türk Telekom gruptaki ilk mağlubiyetini aldı. Partizan NIS ise 2'de 2 yaptı.



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