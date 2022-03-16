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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

16.03.2022 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Telekom: 76 - MoraBanc Andorra: 83

Salon: Ankara

Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Gytis Vilius (Litvanya), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan)

Türk Telekom: Perez 18, Clemmons 13, Erdi Gülaslan 1, Samet Geyik 4, Johnson 21, Berk Demir 2, Ellis 5, Dawkins 5, Terrel 7, Can Öğüt

MoraBanc Andorra: Pauli 6, Hannah 8, Diagne 9, Jelinek 9, Morgan 9, Miller 12, Llovet 2, Noua, Nakic 10, Crawford 5, Artega 13

1. Periyot: 18-20

Devre: 40-43

3. Periyot: 58-62

ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nun 15. haftasında Türk Telekom, konuk ettiği MoraBanc Andorra'ya 83-76 yenildi.

Türk Telekom karşılaşmaya dış atışlardan, konuk ekip ise pota altından sayı üretmeyi deneyerek başladı. Karşılıklı basketlerin ardından ilk periyot 20-18 MoraBanc Andorra'nın üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci periyoda pota altını iyi savunarak başlayan ve ribanudlarda üstünlük kuran Türk Telekom, Johnson ile etkili oldu. MoraBanc Andorra ise Diagne ile pota altından basketler buldu. Periyodun ilk 5 dakikası 29-29 eşitlikle geçildi. Türk Telekom, Perez ve Johnson, MoraBanc Andorra ise Miller ile basketler üretti. Miller'in 3 sayılık basketi sonrası MoraBanc Andorra, devreye 43-40 önde girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan MoraBanc Andorra, 1,5 dakika geride kalırken skor 41-51'de Türk Telekom'a mola aldırdı. Perez'in 3 sayılık basketi sonrası tekrar oyuna dönen başkent temsilcisi, iyi savunma yaparak rakibinin skor tabelasını değiştirmesini engelledi ve 5 dakika geçilirken skor 49-51'de misafir ekibi mola almak durumunda bıraktı. Son 4 dakikasına 51-51 eşitlikle girilen 3. periyot, MoraBanc Andorra'nın 62-58 üstünlüğüyle sona erdi.

Son periyotta Johnson ve Clemmons ile etkili olan Türk Telekom, konsantrasyon problemi yaşamaya başlayınca, MoraBanc Andorra oyunda üstünlüğü ele geçirdi. Hücumlarından boş dönen Türk Telekom karşısında potasını iyi savunarak hızlı hücumlar yapan MoraBanc Andorra, karşılaşmadan 83-76 üstünlükle ayrıldı.

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