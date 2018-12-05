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Başörtülü erkekler hızla yayılıyor

aris.aras aris.aras
DÜNYA  | 05.12.2018 11:54 | Son Güncelleme

Son yıllarda başörtüsü ve tesettür giyiminin yükselişte olmasının ardından moda dünyası şimdi de erkeklerin başörtüsü akımını konuşuyor.

Başörtülü erkekler hızla yayılıyor

Son yıllarda giyim sektöründe yükselişte olan tesettür ve başörtüsü'nün ünlü markalar tarafından art arda koleksiyonu yapılması, tesettür modasına adeta altın çağını yaşatıyor.

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Yükselen tesettür modasının elbette bir nedeni var. Başta İslamofobiyle mücadele olmak üzere, feminizme de destek olma çabası var bu akımın.

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Başörtüsü ve boneleri sıkça koleksiyonlarında kullanan dünyaca ünlü giyim markası Gucci ise şaşırtmaya devam ediyor.

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Gucci, bu modaya çok farklı bir şekilde destek vererek, erkekler için de başörtüsü tasarladı.

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Bazı kültürlerde erkeklerin kafalarına bone veya örtü takması doğal karşılanıyor.

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Ancak bu moda akımında erkekler tarafından kullanılan başörtüleri, kadınların kullandığı klasik motifli eşarplar.

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Son olarak ünlü rap yıldızı A$AP Rocky, bir galaya başörtüsü ile katıldı.

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Daha önce bir televizyon programına da eşarbıyla katılan ünlü rapçi adeta modaya yön veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
moda başörtü

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