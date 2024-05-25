'Başrol dediğin dipdiri olur...' Sakla Beni'nin yıldızı Asude Kalebek'e zayıflaması söylenince öyle bir cevap vermiş ki... Cevda Düvenci de inanamadı

Açıklamaları, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla adını sık sık duyduğumuz Cevda Düvenci Ntv ekranlarında yayınlanan 'Bambaşka Sohbetler' programıyla da dikkat çekiyor.

Programdaki konukları ve itiraflarıyla çok konuşulan Düvenci programına bu defa Sakla Beni dizisinde başrolü paylaştığı Asude Kalebek'i konuk etti. Dizide anne kızı canlandıran ikilinin samimi sohbeti sosyal medyada gündem oldu.

Cevda Düvenci, Asude Kalebek'i çok beğendiğini ve hayranı olduğunu söylerken aslında ona farkında olmadan kilo baskısı yaptıklarını itiraf etti.

'BAŞROL KADIN DİPDİRİ OLACAK...'

Düvenci, ''Biz aslında sana farkında olmadan dizi başladığında hemen böyle Asude biraz kilo mu versen?... Aslında ne kadar küstahça bir şey... Bize hep öyle öğretmişler ya başrol kadın dipdiri olacak, zayıf olacak, fit olacak... Sektör sana bunu öğretiyor. Biz de sevdiğimiz kişilerin en iyisini olmasını isteğimizden sınır ihlali yapıyoruz. Bunu fark ettiğim yer senin duruşun. Çünkü öyle küstah ve kaba olmayan bir yerden öyle güzel anlattın ki bize hikayeyi... 'Ben böyle çok mutluyum. Her yerimi çok seviyorum.' dedim ki ah be Ceyda. Git otur beş saat evde bunu bir düşün.''

'BİRAZ ETLİ BUTLU BAŞROL...'

Asude Kalebek ise bu konuşma sonrası 'Biraz etli butlu başrol biri olarak ben böyleyim ve böyle kabul edildim. Bu birilerine umut olacaksa beni mutlu eder.' dedi.

Programdaki bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Genç oyuncuya sosyal medyada; 'Bayılıyorum bu kıza', 'Hadsiz yorumlara ne güzel cevap vermiş', 'İnanılmaz samimi bir kız' gibi yorumlar yapıldı.