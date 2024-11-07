Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Furkan Andıç'ın yer aldığı "39 Derecede Aşk" filminin kamera arkası görüntüleri yayınlandı

Ayça Ayşin Turan ve Furkan Andıç'ın başrollerin paylaştığı "39 Derecede Aşk" filminin yönetmen koltuğunda Tunç Şahin oturuyor.

Senaryosunu Uygar Şirin’in imzasını taşayan romantik-komedi türündeki film, hırslı ve başarılı bir avukat olan Kumru ve tutkusunun peşinden giderek müzisyen olan Fatih’in hayatlarının beklenmedik bir şekilde kesişmesini konu alıyor.

39 DERECE AŞK FİLMİNİN KONUSU

Kumru’nun üstlendiği yüksek profilli boşanma davası, onu tekrar İzmir’e getirir ve Fatih ile tanışmasına vesile olur. Boşanma davasının karmaşık bir hal almasıyla zıt karakterlere sahip ikilinin aldatan eşe karşı delil toplamak, davayı sonuçlandırmak, Kumru’nun ilginç bir karaktere sahip annesini ziyaret etmek, Fatih’in müzisyen arkadaşlarını konsere yetiştirmek ve gün bitmeden bir düğüne katılmak için sadece sekiz saatleri vardır. İzmir sokaklarındaki bu koşuşturma ikilinin planlarını ve hayatlarını değiştirecektir.