Başrollerini Esra Bilgiç ve Birkan Sokullu'nun paylaştığı Romantik Hırsız filmi için beklenen gün geldi! Hayranlarıyla buluştu

Yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu ve senaryosunu Pelin Karamehmetoğlu'nun kaleme aldığı Romantik Hırsız filminin oyuncu kadrosunda, Fırat Tanış, Ushan Çakır, Osman Alkaş, Nil Keser ve Hakan Ummak yer aldı. Filmin yayına girdiği Netflix'in resmi X hesabından fragmanıyla birlikte 'Ben bu aşkın peşinden koşarım' notu eklenerek paylaşıldı.

Ben bu aşkın peşinden koşarım. #RomantikHırsız şimdi sadece Netflix’te. pic.twitter.com/qCHa019m77 — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) March 14, 2024

ROMANTİK HIRSIZ FİLMİNİN KONUSU

Romantik Hırsız, peşine düştüğü hırsızla ilgili zor bir karar vermek zorunda kalan polis memuru Alin'in hikayesini konu ediyor. Polis memuru Alin, Interpol’ün Sanat Suçları Birimi’nde çalışmaktadır. Alin'in yeni görevi girilmesi imkansız olarak görülen bir müzeden tabloları çalan hırsızı bulmaktır. Hırsızı bulmak için araştırmalarına başlayan Alin, beklenmedik bir gerçekle karşı karşıya kalır. Alin'in peşinde olduğu hırsız, geçmişte evlenmeyi planladığı milyoner Güney Arat'tır. Büyük bir şok yaşayan Alin'in görevi ile kalbi arasında zor bir karar alması gerekir.







