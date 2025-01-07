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Başrollerini Halit Ergenç ve Funda Eryiğit'in paylaştığı "Adsız Aşıklar" dizisinden ilk fragman geldi! Sosyal medyadan gündem yarattı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
07.01.2025 17:39
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Başrollerini Halit Ergenç ve Funda Eryiğit’in paylaştığı "Adsız Aşıklar" dizisinden ilk fragman geldi. 16 Ocak'ta seyircisiyle buluşması beklenen dizinin fragmanı merak uyandırmaya yetti. Dizinin fragmanı bile sosyal medyada gündem oldu.

Başrollerini Halit Ergenç ve Funda Eryiğit'in paylaştığı "Adsız Aşıklar" dizisinden ilk fragman geldi! Sosyal medyadan gündem yarattı

Başrollerini Halit Ergenç ve Funda Eryiğit’in paylaştığı "Adsız Aşıklar" dizisinin senaryosu Başar Başaran imzası taşırken yapımın yönetmen koltuğunda ise Umur Turagay oturuyor.

Dizinin başrol oyuncuları Halit Ergenç ve Funda Eryiğit’e, Rıza Kocaoğlu, Zerrin Nişancı, Selçuk Borak, İdil Fırat, Ceren Benderlioğlu, Seda Akman ve Beril Kayar gibi başarılı isimler eşlik ediyor. Ayrıca, her bölümde sürpriz oyuncu kadrosuna Teoman, Cansel Elçin, Cemre Ebüzziya, Erdem Şenocak, Erdem Kaynarca, Yetkin Dikinciler, Efe Tunçer, Sedef Avcı gibi birbirinden ünlü isimler eşlik ediyor.

8 bölümden oluşan dizi, 16 Ocak 2025'te Netflix'te yayınlanacak.

ADSIZ AŞIKLAR DİZİSİ KONUSU

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"Adsız Aşıklar", aşk hakkında birbirine zıt bakış açılarına sahip iki karakterin yolculuğunu konu alıyor. Cem Taşkın (Halit Ergenç) ve Hazal Emre (Funda Eryiğit), Cem’in kurduğu Aşk Hastanesi’nde yollarının kesişmesiyle birbirlerine yakınlaşır. Cem, aşka olan inancını küçük yaşlarda kaybetmişken, aşkı bir hastalık olarak görmektedir. Hazal ise aşka, dünyayı kurtarabilecek kadar güçlü bir şifa olarak bakmaktadır. İkilinin yolları kesiştikçe, farklı bakış açılarına sahip olmalarına rağmen birlikte hareket etmek zorunda kalacaklardır. "Adsız Aşıklar", aşkın insan psikolojisi üzerindeki etkisini sorgulayan sıra dışı yapısı ve özgün karakterleriyle dikkat çekecek.

Express
Anahtar Kelimeler:
Funda Eryiğit Halit Ergenç
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