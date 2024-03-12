Başrollerini Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu'nun paylaştığı Efaltun filminin kamera arkası görüntüleri paylaşıldı

Yönetmenliğini Cüneyt Karakuş'un üstlendiği filmin başrollerini Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu üstlenirken oyuncu kadrosunda ise Melisa Akman, Nazan Diper, Yıldız Kültür, Erman Okay, Haydar Köyel, Nagihan Gürkan ve Semiha Bezek yer aldı. Filmin fragmanından sonra ise kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Eflatun filminin kamera arkası görüntüleri bile hayranlarını heyecanlandırmayı başardı.

EFLATUN FİLMİNİN KONUSU

Eflatun, beş yaşındayken görme yetisini kaybeder. Gerçek ile hayalin birleştiği noktada bir yaşam kuran Eflatun, babasından kalma saat tamircisinde çalışır. Yağmurlu bir günde kendisine sarı bir şemsiye emanet edip giden bir adamın sesine aşık olur.







