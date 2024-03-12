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    4. Başrollerini Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu'nun paylaştığı Efaltun filminin kamera arkası görüntüleri paylaşıldı

    Başrollerini Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu'nun paylaştığı Efaltun filminin kamera arkası görüntüleri paylaşıldı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    12.03.2024 15:35
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    Başrollerini Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu'nun paylaştığı "Eflatun" filminin vizyona girmesi için geri sayım başladı. Görme engelli bir kadın ve onun sesine aşık olan bir erkeğin hikayesinin anlatıldığı filmin 22 Mart'ta seyircisiyle buluşması beklenirken kamera arkası görüntüleri paylaşıldı.

    Yönetmenliğini Cüneyt Karakuş'un üstlendiği filmin başrollerini Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu üstlenirken oyuncu kadrosunda ise Melisa Akman, Nazan Diper, Yıldız Kültür, Erman Okay, Haydar Köyel, Nagihan Gürkan ve Semiha Bezek yer aldı. Filmin fragmanından sonra ise kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Eflatun filminin kamera arkası görüntüleri bile hayranlarını heyecanlandırmayı başardı.

    EFLATUN FİLMİNİN KONUSU

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    Eflatun, beş yaşındayken görme yetisini kaybeder. Gerçek ile hayalin birleştiği noktada bir yaşam kuran Eflatun, babasından kalma saat tamircisinde çalışır. Yağmurlu bir günde kendisine sarı bir şemsiye emanet edip giden bir adamın sesine aşık olur.

    Vitrin


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    Anahtar Kelimeler:
    İrem Helvacıoğlu Kerem Bürsin Eflatun filmi
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