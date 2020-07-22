Başrolün kadın olduğu en başarılı diziler! IMDB puanıyla zirveyi zorluyor...

Her gün farklı ülkelerde, farklı türlerde ve konularda birçok dizi yayınlanıyor. Bu diziler arasında kadınların başrolde olduğu yapımlar ilginizi çekiyorsa çok şanslısınız! Güçlü kadın karakterleriyle dizi sektörüne damgasını vuran yapımları derledik. Siz de yeni bir diziye başlamak istiyorsanız aşağıdaki listeye göz atmayı unutmayın.

KADIN BAŞROLLÜ EN SEVİLEN DİZİLER

Homeland (IMDb: 8.3)

Konu: Carrie Mathison, bipolar bozukluk rahatsızlığına sahip bir CIA ajanıdır. Mathison, eski bir savaş esiri olan Nicholas Brody'nin El-Kaide'ye bağlı bir terörist olduğundan ve bir saldırı düzenleyeceğinden şüphelenir. Ancak gerçekleri ortaya çıkarmak hiç de kolay olmayacaktır.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Claire Danes, Mandy Patinkin, Maury Sterling

Yönetmen: Gideon Raff, Howard Gordon, Alex Gansa

Bron/Broen (IMDb: 8.6)

Konu: İsveç ve Danimarka ortak yapımı olan bu polisiye dizisinde, bu iki ülkeyi birbirine bağlayan köprüde bir ceset bulunur. Bu cinayeti aydınlatmak için İsveçli cinayet masası dedektifi Saga Noren ile Danimarkalı dedektif Martin Rohde iş birliği yapar. Ancak ortada basit bir cinayet değil, çok büyük bir sır vardır.