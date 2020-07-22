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Başrolün kadın olduğu en başarılı diziler! IMDB puanıyla zirveyi zorluyor...

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Eğlenceli bir şekilde vakit geçirmenin en güzel yollarından biri, tabii ki dizi izlemek! İster komedi, ister polisiye, ister biyografi olsun başrolünde kadın karakterlerin olduğu diziler ise bir başka keyifli. Peki, merkezine güçlü kadınları koyan en iyi yapımlar hangileri? İşte kadın başrollü en sevilen diziler!

Başrolün kadın olduğu en başarılı diziler! IMDB puanıyla zirveyi zorluyor...

Her gün farklı ülkelerde, farklı türlerde ve konularda birçok dizi yayınlanıyor. Bu diziler arasında kadınların başrolde olduğu yapımlar ilginizi çekiyorsa çok şanslısınız! Güçlü kadın karakterleriyle dizi sektörüne damgasını vuran yapımları derledik. Siz de yeni bir diziye başlamak istiyorsanız aşağıdaki listeye göz atmayı unutmayın.

KADIN BAŞROLLÜ EN SEVİLEN DİZİLER

Homeland (IMDb: 8.3)

Konu: Carrie Mathison, bipolar bozukluk rahatsızlığına sahip bir CIA ajanıdır. Mathison, eski bir savaş esiri olan Nicholas Brody'nin El-Kaide'ye bağlı bir terörist olduğundan ve bir saldırı düzenleyeceğinden şüphelenir. Ancak gerçekleri ortaya çıkarmak hiç de kolay olmayacaktır.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Claire Danes, Mandy Patinkin, Maury Sterling

Yönetmen: Gideon Raff, Howard Gordon, Alex Gansa

Bron/Broen (IMDb: 8.6)

Konu: İsveç ve Danimarka ortak yapımı olan bu polisiye dizisinde, bu iki ülkeyi birbirine bağlayan köprüde bir ceset bulunur. Bu cinayeti aydınlatmak için İsveçli cinayet masası dedektifi Saga Noren ile Danimarkalı dedektif Martin Rohde iş birliği yapar. Ancak ortada basit bir cinayet değil, çok büyük bir sır vardır.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Sofia Helin, Kim Bodnia, Dag Malmberg

Yönetmen: Björn Stein, Hans Rosenfeldt

Fleabag (IMDb: 8.7)

Konu: Başrol oyuncusunun aynı zamanda yönetmen koltuğunda oturduğu bu komedi dizisinde 30 yaşlarında bir kadın olan Fleabag'in hikayesi anlatılıyor. Fleabag, yakın zamanda büyük bir trajedi yaşamış Londralı bir kadındır. Bu kadın, mesafeli babasına, itici üvey annesine ve gergin ablasına rağmen tek başına hayata tutunmaya çalışır.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Phoebe Waller Bridge, Andrew Scott, Brett Gelman

Yönetmen: Phoebe Waller Bridge

The Marvelous Mrs. Maisel (IMDb: 8.7)

Konu: 1960'lı yılların New York'unda geçen komedi dizisinde, Miriam Midge Maisel eşi ve iki çocuğuyla yaşayan bir ev hanımıdır. Miriam, istediği her şeye sahip olduğunu düşünürken tesadüfen ilginç bir yeteneğini keşfeder. Miriam aslında çok iyi bir komedyen olabilecek potansiyele sahiptir.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Rachel Brosnahan, Michael Zegen, Alex Borstein, Tony Shalhoub

Yönetmen: Amy Sherman Palladino

The Crown (IMDb: 8.7)

Konu: Kraliçe II. Elizabeth'in tahta geçtiği dönemde yaşanan entrikaları, rekabeti ve aşkı anlatan dizi, 20. yüzyılın ikinci yarısına yön veren olayları konu alıyor. II. Dünya Savaşı'nın ardından İngiltere büyük bir karışıklık içindedir. Bu zorlu dönemde tahta II. Elizabeth geçer. Ancak kraliyet tacını takmak göründüğü kadar kolay değildir.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Olivia Colman, Tobias Menzies, Helena Bonham Carter

Yönetmen: Peter Morgan, Stephen Daldry

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