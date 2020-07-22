Başrolün kadın olduğu en başarılı diziler! IMDB puanıyla zirveyi zorluyor...

Her gün farklı ülkelerde, farklı türlerde ve konularda birçok dizi yayınlanıyor. Bu diziler arasında kadınların başrolde olduğu yapımlar ilginizi çekiyorsa çok şanslısınız! Güçlü kadın karakterleriyle dizi sektörüne damgasını vuran yapımları derledik. Siz de yeni bir diziye başlamak istiyorsanız aşağıdaki listeye göz atmayı unutmayın.
Homeland (IMDb: 8.3)
Konu: Carrie Mathison, bipolar bozukluk rahatsızlığına sahip bir CIA ajanıdır. Mathison, eski bir savaş esiri olan Nicholas Brody'nin El-Kaide'ye bağlı bir terörist olduğundan ve bir saldırı düzenleyeceğinden şüphelenir. Ancak gerçekleri ortaya çıkarmak hiç de kolay olmayacaktır.
Başrol Oyuncu Kadrosu: Claire Danes, Mandy Patinkin, Maury Sterling
Yönetmen: Gideon Raff, Howard Gordon, Alex Gansa
Bron/Broen (IMDb: 8.6)
Konu: İsveç ve Danimarka ortak yapımı olan bu polisiye dizisinde, bu iki ülkeyi birbirine bağlayan köprüde bir ceset bulunur. Bu cinayeti aydınlatmak için İsveçli cinayet masası dedektifi Saga Noren ile Danimarkalı dedektif Martin Rohde iş birliği yapar. Ancak ortada basit bir cinayet değil, çok büyük bir sır vardır.
Başrol Oyuncu Kadrosu: Sofia Helin, Kim Bodnia, Dag Malmberg
Yönetmen: Björn Stein, Hans Rosenfeldt
Fleabag (IMDb: 8.7)
Konu: Başrol oyuncusunun aynı zamanda yönetmen koltuğunda oturduğu bu komedi dizisinde 30 yaşlarında bir kadın olan Fleabag'in hikayesi anlatılıyor. Fleabag, yakın zamanda büyük bir trajedi yaşamış Londralı bir kadındır. Bu kadın, mesafeli babasına, itici üvey annesine ve gergin ablasına rağmen tek başına hayata tutunmaya çalışır.
Başrol Oyuncu Kadrosu: Phoebe Waller Bridge, Andrew Scott, Brett Gelman
Yönetmen: Phoebe Waller Bridge
The Marvelous Mrs. Maisel (IMDb: 8.7)
Konu: 1960'lı yılların New York'unda geçen komedi dizisinde, Miriam Midge Maisel eşi ve iki çocuğuyla yaşayan bir ev hanımıdır. Miriam, istediği her şeye sahip olduğunu düşünürken tesadüfen ilginç bir yeteneğini keşfeder. Miriam aslında çok iyi bir komedyen olabilecek potansiyele sahiptir.
Başrol Oyuncu Kadrosu: Rachel Brosnahan, Michael Zegen, Alex Borstein, Tony Shalhoub
Yönetmen: Amy Sherman Palladino
The Crown (IMDb: 8.7)
Konu: Kraliçe II. Elizabeth'in tahta geçtiği dönemde yaşanan entrikaları, rekabeti ve aşkı anlatan dizi, 20. yüzyılın ikinci yarısına yön veren olayları konu alıyor. II. Dünya Savaşı'nın ardından İngiltere büyük bir karışıklık içindedir. Bu zorlu dönemde tahta II. Elizabeth geçer. Ancak kraliyet tacını takmak göründüğü kadar kolay değildir.
Başrol Oyuncu Kadrosu: Olivia Colman, Tobias Menzies, Helena Bonham Carter
Yönetmen: Peter Morgan, Stephen Daldry
Okuyucu Yorumları 0 yorum