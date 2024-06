Başrolünde Tom Hardy'nin yer aldığı 'Venom: The Last Dance' filminden ilk fragman geldi... Hayranları büyük bir heyecanla bekliyordu

Başrolde Tom Hardy'nin Eddie Brock/Venom karakteriyle yer aldığı serinin üçüncü filmi Venom: The Last Dance için geri sayım başladı. Filmin yönetmen koltuğunda Kelly Marcel'in yer aldığı 'Venom: The Last Dance' filmin vizyon tarihi 25 Ekim olarak açıklandı. Filmin fragmanı kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti.

Till death do they part. Tom Hardy returns in #Venom: The Last Dance – coming exclusively to theaters this October. pic.twitter.com/N7Tznn0enO — Sony Pictures (@SonyPictures) June 3, 2024

VENOM: THE LAST DANCE FİLMİNİN KONUSU

Eddie ve Venom kaçıyor. Her iki dünya tarafından da avlanırken ve ağlar birbirine yaklaşırken ikili, Venom ve Eddie'nin son dansında perdeleri kapatacak yıkıcı bir karar vermek zorunda kalır