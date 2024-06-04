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    4. Başrolünde Tom Hardy'nin yer aldığı 'Venom: The Last Dance' filminden ilk fragman geldi... Hayranları büyük bir heyecanla bekliyordu

    Başrolünde Tom Hardy'nin yer aldığı 'Venom: The Last Dance' filminden ilk fragman geldi... Hayranları büyük bir heyecanla bekliyordu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    04.06.2024 15:53
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    Örümcek Adam (Spiderman) evreninin kötü karakteri Venom'un maceralarının anlatıldığı Venom serisinin üçüncü filmi için heyecanlı bekleyiş başlamıştı. Tom Hardy'nin başrolde olduğu Venom serisinin üçüncü devam filmi Venom: The Last Dance'den ilk fragman yayınlandı. Serinin hayranları fragmanı büyük ilgi gösterdi.

    Başrolünde Tom Hardy'nin yer aldığı 'Venom: The Last Dance' filminden ilk fragman geldi... Hayranları büyük bir heyecanla bekliyordu

    Başrolde Tom Hardy'nin Eddie Brock/Venom karakteriyle yer aldığı serinin üçüncü filmi Venom: The Last Dance için geri sayım başladı. Filmin yönetmen koltuğunda Kelly Marcel'in yer aldığı 'Venom: The Last Dance' filmin vizyon tarihi 25 Ekim olarak açıklandı. Filmin fragmanı kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti.

    VENOM: THE LAST DANCE FİLMİNİN KONUSU

    Eddie ve Venom kaçıyor. Her iki dünya tarafından da avlanırken ve ağlar birbirine yaklaşırken ikili, Venom ve Eddie'nin son dansında perdeleri kapatacak yıkıcı bir karar vermek zorunda kalır


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    Anahtar Kelimeler:
    örümcek adam
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