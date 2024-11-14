Başrolünü Cihangir Ceyhan’un üstlendiği 'Asaf' dizisinden fragman geldi! Oyuncı kadrosundaki isimler heyecanlandırdı

Netflix'te yayınlanacak Asaf dizisi, bir babanın, karanlık bir dünyada hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Cihangir Ceyhan'a Burçin Terzioğlu, Saadet Işıl Aksoy, Ahmet Rıfat Şungar ve Rıza Kocaoğlu gibi isimler eşlik ediyor.

Dizinin senaryosu, aynı zamanda dizinin yaratıcısı olan Özgür Önurme ve Ahmet Vatan tarafından kaleme alındı. Yapımcılığını ise Idea Film adına Başak Abacıgil Sözeri üstleniyor.

ASAF DİZİSİNİN KONUSU

Asaf, dürüst ve sıradan bir şoför olarak yaşarken, beklenmedik bir kazayla kendini karanlık sırlarla dolu bir dünyanın içinde bulur. Çaresiz bir baba olarak, hem kendi hayatını kurtarmak hem de sevdiklerini korumak için zorlu bir mücadeleye girişir ve tüm hayatını yeniden gözden geçirmek zorunda kalır.