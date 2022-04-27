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Başrolünü Margot Robbie’in paylaştığı Barbie filminden ilk kare geldi! Vizyon tarihi için geri sayım başladı

27.04.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Margot Robbie’in başrolünü üstlendiği ve oyuncak bebek Barbie’yi canlandırdığı filmden ilk kare paylaşıldı. "Yeterince mükemmel olmayan bir Barbie bebeğin gerçek dünyadaki maceralarının" anlatılacağı filmin vizyon tarihi de açıklandı.

Başrolünü Margot Robbie’in paylaştığı Barbie filminden ilk kare geldi! Vizyon tarihi için geri sayım başladı

31 yaşındaki Avustralyalı oyuncunun ünlü Barbie bebeğini canlandırdığı canlı aksiyon filminin ilk bilgileri paylaşıldı. Greta Gerwig’in yönetmenliğini üstlendiği Barbie adını taşıyan filmden ilk karede Robbie, ikonik pembe klasik bir arabanın içinde poz verirken görüntülendi. Warner Bros.’un resmi sosyal medya hesabından filme dair ilk karenin yayınlandığı paylaşımda yapımın 21 Temmuz 2023’te vizyona gireceğini de açıklandı.

FARKLI OLACAĞININ SÖZÜ VERİLMİŞTİ

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Filmin 38 yaşındaki yönetmeni Gerwig, senaryoyu uzun süredir ilişki yaşadığı Noah Baumbach ile birlikte yazdı. Filmde Robbie’nin sevgilisi Ken’i ünlü aktör Ryan Gosling canlandıracak. Filmin kadrosunda ayrıca Will Ferrell, Issa Rae, Simu Liu, Kate McKinnon, America Ferrera, Michael Cera ve Alexandra Shipp yer alacak.

Filmde Barbie ülkesinde yaşayan bir bebeğin yeterince mükemmel olmadığı için kovulması ve gerçek hayattaki maceralar atılmak zorunda kalması konu ediliyor. Filmin çekileceğini 2020’de duyuran Robbie, seyircilerine “filmin farklı olacağı” sözü vermişti.

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Margot Robbie
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