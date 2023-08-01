Stant nasıl yazılır? Stant mı stand mı, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Stant kelimesi hem yazılı hem de sözlü iletişimlerde sıklıkla karşımıza çıkan sözcüklerden biridir. Bu sözcük İngilizce kökenli bir kelime olarak bilinmektedir. Bu kelimenin çoğunlukla hem yazımında hem de söyleniş biçiminde yanlışlıklar yapılır. Kelimelerin gerek yazılış gerekse okunuşları hakkında emin olunmadığında sözlük siteleri yardımımıza koşar. Bu sözlük siteleri arasında TDK sözlükleri en ön sırada gelir. TDK sözlüğü ziyaret edilerek sözcüklerin yazılış biçimlerinden okunuşlarına kadar birçok bilgi öğrenilir.

Stant nasıl yazılır?

Günlü konuşma dilinde ve yazılı iletişimlerde kendimizi anlatırken çok sayıda kelime kullanırız. Stant sözcüğü de dilimizde yaygın olarak kullanılan kelimeler arasında bulunur. Bu sözcük çok sık kullanılmasına karşın hem yazılış şeklinde hem de söyleniş biçiminde hatalara rastlanılır. Yanlış yazılan bir sözcük haliyle yanlış okunmaya da yol açar. Bu durumun düzeltilmesi için Türk Dil Kurumunun online kelime aratma ve sorgulama fırsatı tanıyan sözlük sitesi ziyaret edilebilir. Bu site üzerinden stant yazımı ile ilgili tüm bilgilere ulaşmak mümkündür. Ayrıca sözcüklerin ne anlam taşıdığını da hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Bu bağlamda stant kelimesinin anlamı şu şekildedir:

(İsim) Fuar ya da sergilerde kullanılan ayakları olan masa, tezgâh vb. ürünlere verilen ad.

(İsim) At yarışlarında seyircilerin bulunduğu bölüm, tribün.

Stant mı stand mı?

Stant sözcüğü daha çok sergi ya da fuar gibi alanlarda karşımıza çıkan bir kavramdır. Bu sözcüğün son harfi yaygın olarak yanlış yazılmaktadır. Sözcüklerin hem doğru yazımı hem de doğru okunuşu ile alakalı rehberlik eden tek kurum Türk Dil Kurumu olarak bilinmektedir. Kısaca TDK olarak anılan bu kurumun çevrimiçi hizmet sunan sözlük sitesi mevcuttur. Bu site aracılığıyla kelimelerin doğru yazılış ve söyleniş tarzlarına erişim sağlamak mümkündür. Stant TDK’ye göre her daim “stant” şeklinde kullanılmalıdır. Bu kelimenin “stand” olarak yazılması, yazım kuralları baz alındığında doğru değildir. Dilimizi güzel bir şekilde kullanmamız için öncelikli olarak sözcüklerin yazılışlarını ve okunuşlarını öğrenmemiz gerekmektedir. Bu bağlamda stant doğru yazılışı şu şekildedir: