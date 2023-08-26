Batan tekneden son anda kurtulmuştu! Demet Akalın yaralanan bacağını gösterdi

Sosyal medya paylaşımları, açıklamaları ve sahne tarzıyla gündemden düşmeyen Demet Akalın önceki akşam Yalıkavak'taki konserine yetişebilmek için tekneye bindi. Ünlü şarkıcının içinde bulunduğu tekne iskeleye çarparak saniyeler içinde battı. Hızla batan tekneden son anda kurtulan şarkıcı, yaralanan bacağını gösterdi.

Kazada başını hızlı bir şekilde vurduğu için şişen Akalın'ın bacağından da yaralandığı ortaya çıktı. Instagram hesabından yaralanan bacağını paylaşan şarkıcı "2023 izi bıraktı tekne kazası. Allah beterinden korusun" ifadelerini kullandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bodrum ilçesindeki Yalıkavak Marina'da meydana geldi. Şarkıcı Demet Akalın, Didim ilçesindeki konser için 8 metre uzunluğundaki fiber tekneye bindi. İçerisinde 2 kişinin daha bulunduğu fiber tekne, hareket ettikten bir süre sonra marinadaki beton iskelelerden birine çarptı. Su alan fiber tekne kısa sürede batarken, Akalın ve 2 kişi, teknelere servis yapan bir bot tarafından kurtarıldı. Çarpmanın etkisiyle Akalın alnından hafif yaralandı.

Olayı sosyal medya hesabından paylaştığı video ile anlatan Akalın, "İyiyim merak etmeyin. Alnımda şişlik var. Yurt dışından gelen çok fanım olduğu için onları bırakmak istemedim. Çok kötü bir tekne kazası yaptık. Tekne, iskeleye girdi. Ben gece aslında böyle şeyleri kullanmam ama 20 dakikada gideriz diye... Tekne saniyeler içinde battı. O tekneden nasıl sağ çıktık? Ben algılayamıyorum. Verilmiş sadakamız varmış." dedi.

