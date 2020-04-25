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Batı Karadeniz'in incisi en sakin günlerinden birini yaşıyor

DÜZCE HABERLERİ  | 25.04.2020 14:37 | Son Güncelleme

Batı Karadeniz'in incisi en sakin günlerinden birini yaşıyor

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde giriş çıkışların kısıtlandığı Batı Karadeniz'in en önemli turizm alanı Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sessizlik hakim.

38 kilometrelik sahil şeridi boyunca sessizliğe bürünen Akçakoca ilçesinde vatandaşlar "evde kal" çağrısına uyuyor.

Özellikle hafta sonu çevre illerden gelenlerle aşırı yoğunluk yaşanan ilçede kısıtlamanın ardından sahil, liman ve kordon boyları sakin.

Mavi bayraklı Çuhallı sahili, Çınar Caddesi ile Fedai Karabıyık Parkı'nın çekilen şeritlerle kapatılması sonucunda kent sessizliğe büründü.

Söz konusu caddelerde bulunan banka ve marketlerde işleri olanlar ufak bir hareketliliğe neden olurken, buralarda görevli polis, bekçi ve zabıta ekipleri vatandaşlara sosyal mesafeyi aşmaması için uyarılarda bulundu.

İlçede bulunan kıyı balıkçılarının da "evde kal" çağrılarına uyduğu ve teknelerini çalıştırmadığı gözlemlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Akçakoca Düzce

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Bedir Eczanesi
Merkez
Hacettepe Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Tuğba Eczanesi
Merkezkonuralp
Seçkin Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Melek Eczanesi
Golyaka
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