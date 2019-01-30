Batman'da bir vatandaşın bahçesinde bulunan dev mantar şaşkınlık yarattı

Cudi Mahallesi’nde ikamet eden Turan Tunç'un evinin bahçesinde kendiliğinden yetişen ve toplam ağırlığı 7 kilogram olarak tartılan mantar, Tunç ailesinin büyük bir şaşkınlık yaşamasına neden oldu.

Daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadığını söyleyen Turan Tunç, “İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Komşumuzun evi ile kendi evimiz arasında yaklaşık 1 metrelik bir boşluk var. Bu mantar o boşlukta yetişmiş. Türünü ve cinsini de bilmediğimiz için bunu yiyemeyiz. Teraziye koyarak tarttığımızda yaklaşık 7 kilogram ağırlığında çıktı. Hepimiz çok şaşırdık bu mantarı gördüğümüzde” dedi. (İHA)

