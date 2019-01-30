TREND

Batman'da bir vatandaşın bahçesinde bulunan dev mantar şaşkınlık yarattı

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
YAŞAM  | 30.01.2019 15:20 | Son Güncelleme

Batman kent merkezinde bir vatandaşın bahçesinde bulunan ve toplam ağırlığı 7 kilogram olan dev mantarı görenler gözlerine inanamadı.

Batman'da bir vatandaşın bahçesinde bulunan dev mantar şaşkınlık yarattı

Cudi Mahallesi’nde ikamet eden Turan Tunç'un evinin bahçesinde kendiliğinden yetişen ve toplam ağırlığı 7 kilogram olarak tartılan mantar, Tunç ailesinin büyük bir şaşkınlık yaşamasına neden oldu.

Daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadığını söyleyen Turan Tunç, “İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Komşumuzun evi ile kendi evimiz arasında yaklaşık 1 metrelik bir boşluk var. Bu mantar o boşlukta yetişmiş. Türünü ve cinsini de bilmediğimiz için bunu yiyemeyiz. Teraziye koyarak tarttığımızda yaklaşık 7 kilogram ağırlığında çıktı. Hepimiz çok şaşırdık bu mantarı gördüğümüzde” dedi. (İHA)

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! 'Maceraseveriz' deyip... Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! 'Maceraseveriz' deyip...
Yüzünü ceketiyle kapatıp evine gitti ve... 7 ayda tam 7 kez!Yüzünü ceketiyle kapatıp evine gitti ve... 7 ayda tam 7 kez!
Antalya'da iğrenç olay! Parktaki erkek çocuklarına tacizAntalya'da iğrenç olay! Parktaki erkek çocuklarına taciz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batman mantar dev mantar turan tunç

En Çok Okunan Trend Haberler

Fatih Portakal: Koltuğu bırakmanın zamanı geldi

Fatih Portakal: Koltuğu bırakmanın zamanı geldi

Bursa'da korkunç olay! Vücudu tamamen yandı

Bursa'da korkunç olay! Vücudu tamamen yandı

Eşcinsel köyünde bahçıvan, biri Türk 8 erkeği öldürdü

Eşcinsel köyünde bahçıvan, biri Türk 8 erkeği öldürdü

Cezaevinden kaçtılar aynı gün içeri girdiler! Adresi...

Cezaevinden kaçtılar aynı gün içeri girdiler! Adresi...

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Tam 45 santimetre! Doktorlar gözlerine inanamadı!

Tam 45 santimetre! Doktorlar gözlerine inanamadı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Van'da inanılmaz görüntü! Donmuş tilkiyi gören şaştı kaldı

Van'da inanılmaz görüntü! Donmuş tilkiyi gören şaştı kaldı

Kocam evde yok diyerek eve çağırdığı adama dehşeti yaşattı!

Kocam evde yok diyerek eve çağırdığı adama dehşeti yaşattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rüyada çocuk emzirmek ne demektir? Rüyada bebek emzirmek ne anlama gelir?

Rüyada çocuk emzirmek ne anlama gelir, neye işaret eder?

Manisa'da akılalmaz intikam: 7 ayda 7 kez taşla camlarını kırdı!

Yüzünü ceketiyle kapatıp evine gitti ve... 7 ayda tam 7 kez!

Antalya'da iğrenç olay! Parktaki erkek çocuklarına taciz

Antalya'da iğrenç olay! Parktaki erkek çocuklarına taciz

Fatih Portakal emekli mi oldu? Fox Tv'den ayrılıyor mu? Dikkat çeken Tweet

Fatih Portakal: Koltuğu bırakmanın zamanı geldi

Manisa'da cezaevinden kaçan iki kişi jandarmaya adres sorunca yakayı ele verdi!

Cezaevinden kaçtılar aynı gün içeri girdiler! Adresi...

Lokantada yemek yiyen keçiye köpek saldırdı!

Böyle olay daha önce ne görüldü ne de duyuldu! Köpek keçiye...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.