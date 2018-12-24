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Batman'da herkesi şoke eden görüntü! Rögarı taşla doldurup...

Erdem Aksoy Erdem Aksoy
YAŞAM  | 24.12.2018 11:22 | Son Güncelleme

Batman'ın Kozluk ilçesinde bir kişi, belediyenin yaptığı altyapı çalışmasını sabote etmek için rögarı taşla doldurdu. Olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, Belediye Başkanı Veysi Işık, olayı gerçekleştirenin kötü niyetli ve farklı düşüncelere sahip bir şahıs olduğunu belirtti.

Batman'da herkesi şoke eden görüntü! Rögarı taşla doldurup...

Olay, Batman’ın Kozluk ilçesinde meydana geldi. Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülere göre, bir şahıs belediyenin yaptığı altyapı çalışmasını sabote etmek amacıyla rögara çevreden topladığı irili ufaklı taşları attı. Dakikalarca rögara taş atan şahıs, daha sonra da çevredekilerin tepki göstermesi üzerine bölgeden uzaklaştı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen belediye ekipleri, taşları rögardan çıkardı.

İlçe Belediye Başkanı Veysi Işık, yapılan eylemin tamamıyla art niyetli olduğunu belirterek, “Görüntüler bana geldi ve görüntüdeki şahsı tanıdım. Farklı düşüncelere sahip, tamamıyla art niyetli olan ve hizmeti engellemeye yönelik olan bir davranış. Çalışma henüz altyapı ihalesini alan firmada olduğu için biz suç duyurusunda bulunmadık. Olayı gören vatandaşlar zaten şahsa gerekli tepkiyi gösterdi. Farklı düşünceye sahip olanlar yakarlar, yıkarlar ama bizler yapıyoruz. Bunlar kötü niyetli insanlardır. Amaçları AK Partili Belediyelerin başarılı olmamasıdır. Onlar bozdukça bizler yapacağız” dedi. (İHA)

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rögar Batman kozluk

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