Batman'da ilginç görüntü!

Turgut Özal Bulvarı'nda ilerleyen 72 DC 447 plakalı motosikletteki 2 kişinin arasında koyun görenler gözlerine inanamadı.
İsmi öğrenilemeyen sürücünün, trafik ışıklarında bekleyip, yeşil yandıktan sonra kavşaktan döndüğü anlar, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Koyunu aralarına alarak yolculuk yapan 2 kişi, şaşkın bakışlar arasında ilerleyip gözden kayboldu.
(DHA)
Ne umdum ne buldum! Talihsiz yemek serüvenleri
Yer: Tunceli! Avladığı tilkiyi yerken görüntülendi
Hanımağa yine şaşırttı! Üzerinde bir servet var…
Üniversiteli genç kızdan kahreden haber!
'Çiçek emojisiyle koltuk altı sansürlemiş...'
İYİ Parti'li Başkan adayı otelinin yıkılmaması için yolu kapattı
Korkunç! Diş fırçasında dışkı tehlikesi...
Bakanlık yasaklamıştı! Tanesi bin liradan satıldığı ortaya çıktı
'Benim nasıl aklıma gelmedi' dedirtecek inanılmaz fikirler
Okuyucu Yorumları 0 yorum