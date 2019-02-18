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Batman'da ilginç görüntü!

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İLGİNÇ HABERLER  | 18.02.2019 17:02 | Son Güncelleme

Batman'da motosikletteki 2 kişi, ortalarına aldıkları koyunla yolculuk yaptı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Turgut Özal Bulvarı'nda ilerleyen 72 DC 447 plakalı motosikletteki 2 kişinin arasında koyun görenler gözlerine inanamadı.

İsmi öğrenilemeyen sürücünün, trafik ışıklarında bekleyip, yeşil yandıktan sonra kavşaktan döndüğü anlar, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Koyunu aralarına alarak yolculuk yapan 2 kişi, şaşkın bakışlar arasında ilerleyip gözden kayboldu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koyun Batman Motosiklet

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