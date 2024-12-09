Batman'ın Hasankeyf'i göz kamaştırıyor! Tarihin izinde bir yolculuk

Hasankeyf, Dicle Nehri’nin iki yakasına yayılan ve insanlık tarihinin bilinen en eski yerleşim alanlarından biri olarak kabul edilmektedir. Arkeolojik buluntulara göre 12 bin yıllık geçmişiyle zamana dayanan bu kadim yerleşim, yakınlarında yer alan bir baraj projesi nedeniyle büyük ölçüde sular altında kalmıştır. Bu durum, Hasankeyf’in benzersiz tarihi ve kültürel mirasını koruma çabalarını daha da önemli hale getirmektedir.

Hasankeyf’in tarihçesi

Hasankeyf’in kuruluş tarihi kesin olarak bilinmese de tarihinin antik döneme kadar uzandığı önemli bir yerleşim yeridir. Antik dönemlerden Osmanlı’ya kadar birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı bilinen bu ilçenin köklü bir kültürel mirası mevcuttur.

Hasankeyf’in sembolik yapıları arasında kayalara oyulmuş evler, mağaralar ve tarihi köprü kalıntıları bulunur. Ayrıca Eyyubi dönemine ait Zeynel Bey Türbesi, Artuklu döneminden kalma Hasankeyf Kalesi ve El-Rızk Camii gibi eserler ilçenin çoklu medeniyet tarihine tanıklık eden önemli yapılar arasında yer alır. Bölgenin doğal manzarasıyla birleşen eserler ziyaretçilere hem görsel hem de tarihsel bir atmosfer yaşatmaktadır.

Günümüzde Hasankeyf, yakın bir bölgede inşa edilen Ilısu Barajı nedeniyle büyük ölçüde sular altında kalmıştır. Bu olayla birlikte hem yerel halkın yaşamı hem de ilçenin tarihi dokusu derinden etkilenmiştir.

Hasankeyf turistik bir destinasyon olmakla birlikte aynı zamanda geçmişi anlama ve koruma bilincini artırmak açısından günümüzde önemli bir sembol olarak görülmektedir.

Hasankeyf gezilecek yerler

Ulu Camii

yüzyılın başlarında inşa edildiği bilinen Ulu Camii, T planlı bir mimari tasarıma sahiptir. Caminin kalıntılarına bakıldığında İmam Abdullah Türbesi çevresine konumlandırıldığı görülmektedir. Cami, dikdörtgen avlusu ve ahşap oymalı kapı kanatlarıyla dikkat çeker. Bu kapıların üzerindeki ince işçilik 15. yüzyılın sanat anlayışını göstermektedir. Ulu Camii dönemin estetik ve dini mimari anlayışını bir arada taşıyan önemli bir eserdir.

İmam Abdullah Zaviyesi

Ulu Camii ile İmam Abdullah Zaviyesi’ni birbirine bağlayan tonozlu kapı girişleri, iki yapının bir arada ziyaret edilmesini sağlamaktadır. Hz. Muhammed’in amcası Cafer-i Tayyar’ın oğlu İmam Abdullah’a adanan zaviye, dini ve tarihi önemiyle öne çıkar. Hasankeyf’in manevi merkezlerinden biri olarak her yıl Haziran ayında çok sayıda ziyaretçi tarafından ziyaret edilmektedir.

Zeynel Bey Türbesi

Bölgedeki diğer yapılardan farklı bir mimariye sahip olan türbe 1473 yılında Otlukbeli Savaşı’nda hayatını kaybeden Zeynel Bey anısına yapılmıştır. Girişindeki çini yazıtıyla dikkat çeken türbe, taş yerine tuğla kaplama kullanılarak inşa edilmiştir. Mimarı Pir Hasan olan türbenin alt kısmında mumyalık, üst kısmında ise ana bölüm bulunmaktadır. Zeynel Bey Türbesi, farklı mimarisi ve estetik görünüşü ile Hasankeyf’in sıklıkla ziyaret edilen yapılarından biridir.

Hasankeyf Köprüsü

yüzyılda Artuklu döneminde inşa edilen Hasankeyf Köprüsü Dicle Nehri üzerinde yer almaktadır. Dönemin mühendislik bilgisini ve estetik anlayışını yansıtan köprü, kesme ve moloz taşlarla yapılmıştır. Ortasında 40 metre açıklıklı bir ana göz ve yanlarda 22 metre açıklıklı iki yan göze sahiptir. Dünyanın ilk açılıp kapanabilen köprüsü olarak kabul edilen köprünün yalnızca kalıntıları günümüze ulaşmıştır.

Batman'ın lezzetleri

Batman, Güneydoğu Anadolu’nun eşsiz mutfak kültürünü yansıtan lezzetleriyle ziyaretçilerini büyüler. Şehrin mutfağında etli yemekler, baharatlı tatlar ve yöresel hamur işleri ön plandadır.

Perde pilavı, düğünlerin ve özel günlerin vazgeçilmezi olarak, bol tereyağı ve baharatlarla hazırlanan, ince yufka içinde sunulan bir lezzet şölenidir. Şam böreği, tatlı ve tuzlu arası lezzetiyle farklı bir deneyim sunar. Ayrıca, yöreye özgü peynirli çörekler ve cevizli tatlılar da tatlı severler için vazgeçilmezdir.

Batman’ın mutfağı, tarihi dokusuyla birleşerek unutulmaz bir gastronomi deneyimi sunar.