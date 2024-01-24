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Batshuayi, Fenerbahçe'yi ipten aldı! Sessiz sedasız bu sezonki 14. golünü attı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.01.2024 22:27 | Son Güncelleme:
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Fenerbahç’nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Başakşehir maçında attığı golle bu sezon tüm kulvarlarda 14. golünü attı.

Batshuayi, Fenerbahçe'yi ipten aldı! Sessiz sedasız bu sezonki 14. golünü attı
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir’i uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 mağlup etti. Müsabakanın 58. dakikasında İsmail Yüksek’in yerine oyuna dahil olan Batshuayi, 90+4. dakikada topu filelere gönderdi. Mücadeleyi bu golle kazanan Fenerbahçe, puanını 57’ye yükseltti.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İPTEN ALDI

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Bu sezon Süper Lig’de Kayserispor’a karşı hat-trick yapan Batshuayi, Konyaspor ve Başakşehir maçlarında da gol atma başarısı gösterdi.

30 yaşındaki forvet, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Adanaspor filelerini 4 kez havalandırırken, Avrupa Konferans Ligi’nde de takımı adına 5 gol kaydetti.

Belçikalı oyuncu, bugünkü golle bu sezonki 14. golüne ulaştı.

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