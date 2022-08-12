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Batshuayi gelmeden gündem oldu! Taraftarlar istemiyor...

12.08.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de ortalığı ayağa kaldıracak bir transfer ortaya atıldı. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın görevi bırakmasında neden olduğu iddia edilen Batshuayi, şimdi de Fenerbahçe ile anlaştığı konuşuluyor. Kaçırdığı gollerle taraftara adeta saç baş yoldurtan Batshuayi, Fenerbahçe taraftarını şimdiden sinirlendirdi.

Batshuayi gelmeden gündem oldu! Taraftarlar istemiyor...

Fenerbahçe'den ilginç bir hamle geldi. Beşiktaş'ta yaşadığı talihsiz sezondan sonra Chelsea'ye geri dönen ve kendine yeniden takım aramaya başlayan Batshuayi'nin Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edildi.

SERGEN YALÇIN'IN SEBEBİ OLMUŞTU

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Bazı taraftarlara göre; Sergen Yalçın'ın başarısız olmasının tek nedeni Batshuayi'nin kaçırdığı goller olarak gösteriliyor. Siyah-beyazlı taraftarların bir türlü ısınamadığı Belçikalı oyuncunun Fenerbahçe'ye yazılması sarı-lacivertlileri şimdiden tedirgin etti.

CHELSEA KOLAYLIK GÖSTERECEK

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Chelsea'nin kadroda düşünmediği Batshuayi'nin takımda düşünülmediği için İngiliz ekibinin bedelsize yakın bir bonservisle Belçikalı oyuncuyu bırakacağı öne sürüldü.


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Anahtar Kelimeler:
batshuayi fenerbahçe
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