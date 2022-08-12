Batshuayi gelmeden gündem oldu! Taraftarlar istemiyor...

Fenerbahçe'den ilginç bir hamle geldi. Beşiktaş'ta yaşadığı talihsiz sezondan sonra Chelsea'ye geri dönen ve kendine yeniden takım aramaya başlayan Batshuayi'nin Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edildi.

SERGEN YALÇIN'IN SEBEBİ OLMUŞTU

Bazı taraftarlara göre; Sergen Yalçın'ın başarısız olmasının tek nedeni Batshuayi'nin kaçırdığı goller olarak gösteriliyor. Siyah-beyazlı taraftarların bir türlü ısınamadığı Belçikalı oyuncunun Fenerbahçe'ye yazılması sarı-lacivertlileri şimdiden tedirgin etti.

CHELSEA KOLAYLIK GÖSTERECEK

Chelsea'nin kadroda düşünmediği Batshuayi'nin takımda düşünülmediği için İngiliz ekibinin bedelsize yakın bir bonservisle Belçikalı oyuncuyu bırakacağı öne sürüldü.



