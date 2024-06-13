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Batshuayi'nin Galatasaray'dan istediği maaş dudak uçuklattı! Sarı-kırmızılılar masadan hemen kalktı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.06.2024 15:17
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Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Batshuayi, Galatasaray ile bir görüşme gerçekleştirdi. Okan Buruk'un çok istediği yıldız oyununun sarı-kırmızılılardan istediği maaş yönetimi şoke etti.

Batshuayi'nin Galatasaray'dan istediği maaş dudak uçuklattı! Sarı-kırmızılılar masadan hemen kalktı...
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'deki sözleşmesi sona eren ve kulüpten ayrılan Batshuayi için Galatasaray devreye girdi. Icardi'nin arkasına sağlam bir golcü almak isteyen sarı-kırmızılılar Batshuayi'den gelen maaş talebiyle masadan kalktı.

ICARDI ÖRNEĞİNİ VERDİ

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Galatasaray'ın en çok kazanan oyuncusu olan Icardi'nin aldığı 10 milyon euro maaşı örnek gösteren Batshuayi, pazarlıklara 7 milyon euro'dan başladı. Bunun yanında 5 milyon euro da imza parası isteyen Batshuayi'nin talepleri Galatasaray'ı sinirlendirdi.

MASADAN KALKTILAR

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Batshuayi'nin karşılanamaz taleplerinin ardından masadan kalkan Galatasaray yönetimi başka oyuncu arayışlarına başladı.

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batshuayi fenerbahçe galatasaray
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