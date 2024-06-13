Batshuayi'nin Galatasaray'dan istediği maaş dudak uçuklattı! Sarı-kırmızılılar masadan hemen kalktı...

Fenerbahçe'deki sözleşmesi sona eren ve kulüpten ayrılan Batshuayi için Galatasaray devreye girdi. Icardi'nin arkasına sağlam bir golcü almak isteyen sarı-kırmızılılar Batshuayi'den gelen maaş talebiyle masadan kalktı.

ICARDI ÖRNEĞİNİ VERDİ

Galatasaray'ın en çok kazanan oyuncusu olan Icardi'nin aldığı 10 milyon euro maaşı örnek gösteren Batshuayi, pazarlıklara 7 milyon euro'dan başladı. Bunun yanında 5 milyon euro da imza parası isteyen Batshuayi'nin talepleri Galatasaray'ı sinirlendirdi.

MASADAN KALKTILAR

Batshuayi'nin karşılanamaz taleplerinin ardından masadan kalkan Galatasaray yönetimi başka oyuncu arayışlarına başladı.





