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Battlefield 5'e altı yeni harita geliyor!

Fragtist Fragtist
TEKNOLOJİ  | 06.06.2019 12:59 | Son Güncelleme

Serinin önceki oyunlarına kıyasla harita sayısında biraz sıkıntı yaşayan Battlefield 5, bu sorununu önümüzdeki aylarda yayınlanacak 6 yeni haritayla çözecek.

Battlefield 5'e altı yeni harita geliyor!

Bu ay içerisinde yayınlanacak olan ilk harita Al Sundan, yeni haritaların en büyüğü. Hava araçları ve tankların da ön plana çıkacağı Al Sundan haritası oyuncuları Kuzey Afrika'ya götürecek. Yunan adalarını mekan edinen ikinci harita olan Marita ise Temmuz ayında gelecek.

Ağustos ayında ise iki yeni harita var: Fransa topraklarında geçecek olan Provence ve Norveç kıyılarında savaşacağımız Lofoten Islands. Beşinci harita ise Operation Underground isminde olacak ve Ekim ayında oyuncuları yerin altına, Viyana'daki tren hatlarının içine çekecek. Altıncı yeni harita ise Pasifik'teki Amerikan - Japon mücadelelerini merkezine alacak.

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Anahtar Kelimeler:
fragtist Battlefield 5

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