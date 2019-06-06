Battlefield 5'e altı yeni harita geliyor!

Bu ay içerisinde yayınlanacak olan ilk harita Al Sundan, yeni haritaların en büyüğü. Hava araçları ve tankların da ön plana çıkacağı Al Sundan haritası oyuncuları Kuzey Afrika'ya götürecek. Yunan adalarını mekan edinen ikinci harita olan Marita ise Temmuz ayında gelecek.
Ağustos ayında ise iki yeni harita var: Fransa topraklarında geçecek olan Provence ve Norveç kıyılarında savaşacağımız Lofoten Islands. Beşinci harita ise Operation Underground isminde olacak ve Ekim ayında oyuncuları yerin altına, Viyana'daki tren hatlarının içine çekecek. Altıncı yeni harita ise Pasifik'teki Amerikan - Japon mücadelelerini merkezine alacak.
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