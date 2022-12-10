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  4. Batu Alıcı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Batu Alıcı 1 milyon TL'lik büyük ödülü kazandı mı? Kenan İmirzalıoğlu açıklayacak!

Batu Alıcı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Batu Alıcı 1 milyon TL'lik büyük ödülü kazandı mı? Kenan İmirzalıoğlu açıklayacak!

10.12.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Batu Alıcı 1 milyon TL'lik soruyu açtırmayı başardı. 20 yaşındaki yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bugüne kadar gerçekleştirilen en başarılı performanslardan birini sergilemiş oldu. Peki, Batu Alıcı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Batu Alıcı 1 milyon TL'lik büyük ödülü kazandı mı? İşte detaylar...

Batu Alıcı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Batu Alıcı 1 milyon TL'lik büyük ödülü kazandı mı? Kenan İmirzalıoğlu açıklayacak!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Batu Alıcı, tüm soruları bildi ve 1 milyon TL değerindeki soruyu görmeye hak kazandı. Heyecanlı anlara sahne olan Kim Milyoner Olmak İster yarışması için nefesler tutuldu. Hiç jokeri olmayan Batu Alıcı'nın 1 milyon TL'lik büyük ödülü kazanıp kazanmayacağı merak konusu oldu. Peki, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik büyük ödüle gelmeyi başaran Batu Alıcı kimdir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER BATU ALICI KİMDİR?

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Batu Alıcı 20 yaşındadır.

Batu Alıcı, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisidir.

Aslen Bursalı olan Batu Alıcı'nın babası makine mühendisi, annesi ise tekstil mühendisidir.

Batu Alıcı, 2020’de girdiği üniversite sınavında 404. olmuştur. Kayak sporuyla uğraşan Batu Alıcı, okulunun kayak takımında da yer alıyor, ayrıca basketbol ve tenis oynamayı da seviyor.

BATU ALICI, 1 MİLYON TL'LİK SORUYU BİLDİ Mİ?

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru sürenin bitmesi nedeniyle 11 Aralık Pazar günü yayınlanacak bölüme kaldı.

Batu Alıcı'nın 1 Milyon TL'yi kazanıp kazanamayacağı yarın belli olacak.

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