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Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı ile davalık oldu mu? İlk ağızdan açıklama geldi

06.08.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da yarışan Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı ile davalık olduğu iddia edilmişti. mKonu hakkında suskunluğunu bozan Karacakaya, "Dava ile ilgili bir durum olmadı, olmayacak da. Biz o defteri çok şey kazanarak kapattık" dedi.

Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı ile davalık oldu mu? İlk ağızdan açıklama geldi

Survivor 2022 All Star bu sene en çok konuşulan yarışmacılardan biri olan Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı ile davalık olduğu yönündeki haberlere ilk kez cevap verdi. Sosyal medya hesabından ilk kez açıklama yapan Karacakaya bu kez net konuştu.

3 MİLYONLUK ARABA VERİLMEDİ DİYE DAVA AÇTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Yarışmada 8 yarışmacı 3 milyon liralık otomobil için yarışmış ve kazanan Batuhan Karacakaya olmuştu. Survivor finalinde sorunlar yaşayan Batuhan Karacakaya ve Acun Ilıcalı, araba konusunda soru işaretlerine neden olmuştu. Yarışmadan sonra Karacakaya'ya ödül olan arabanın verilmediği iddia edilmişti. Sosyal medyada yayılan iddialara göre Batuhan Karacakaya Acun Ilıcalı'ya dava açtı. Tüm sözleşmeleri ve belgeleri mahkemeye sunan Karacakaya, 3 milyon lira değerindeki aracın kendisine verileceğini ama 1 ay geçmesine rağmen herhangi bir anahtar teslimi yapılmadığını öne sürerek davasını açtığı iddia edilmişti

"HABERLERİ BU ŞEKİL OKUYORUZ"

Survivor'da yarışan Batuhan Karacakaya, "Dava haberlerini bu şekilde okuyoruz" diyerek Acun Ilıcalı ile fotoğraf paylaştı. Karacakaya Twitter hesabından ise "Dava ile ilgili bir durum olmadı, olmayacak da. Biz o defteri çok şey kazanarak kapattık" dedi.

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Acun Ilıcalı Batuhan Karacakaya
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