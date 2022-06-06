Batuhan Kör kimdir? Trabzonspor futbolcusu Batuhan Kör nereli ve kaç yaşında? Hangi takımalarda oynadı?

Batuhan Kör, Elif Yılmaz ile yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi düştü. Batuhan Kör ve Elif Yılmaz'ın 3 aydır birlikte olduğu öğrenildi. Peki Batuhan Kör kimdir? Ünü futbolcunun hayatı ve biyografisi haberimizde...

BATUHAN KÖR KİMDİR?

Batuhan Kör, 9 Mart 2001 yılında Trabzon'da doğdu.

Batuhan Kör, 26 Oca 2022'de Trabzonspor'a transfer oldu.

Trabzonspor'un başarılı futbolcusu, santrafor mevkiinde oynamaktadır.

Batuhan Kör, futbol kariyerine 2014'de Bursaspor'un altyapısında başlamıştır.

BATUHAN KÖR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Batuan Kör'ün altyapı kariyeri:

2014-2019 Bursaspor

Batuan Kör'ün profesyonel kariyeri:

2019- 2022 Bursaspor

2022 - Trabzonspor

