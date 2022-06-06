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Batuhan Kör kimdir? Trabzonspor futbolcusu Batuhan Kör nereli ve kaç yaşında? Hangi takımalarda oynadı?

06.06.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batuhan Kör, genç yaşına rağmen gösterdiği sahada performansla adından söz ettiriyor. Ünü futbolcu şu sıralar, Miss Fashion TV 2020 Turkey birincisi Elif Yılmaz ile yaşadığı aşkla da gündemde. Trabzonspor futbolcusu Batuhan Kör ve sevgilisi Elif Yılmaz Çeşme'de görüntülendi. Peki Batuhan Kör kimdir? İşte Trabzonspor'da forma giyen başarılı futbolcunun hayatı ve biyografisi...

Batuhan Kör kimdir? Trabzonspor futbolcusu Batuhan Kör nereli ve kaç yaşında? Hangi takımalarda oynadı?

Batuhan Kör, Elif Yılmaz ile yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi düştü. Batuhan Kör ve Elif Yılmaz'ın 3 aydır birlikte olduğu öğrenildi. Peki Batuhan Kör kimdir? Ünü futbolcunun hayatı ve biyografisi haberimizde...

BATUHAN KÖR KİMDİR?

Batuhan Kör, 9 Mart 2001 yılında Trabzon'da doğdu.

Batuhan Kör, 26 Oca 2022'de Trabzonspor'a transfer oldu.

Trabzonspor'un başarılı futbolcusu, santrafor mevkiinde oynamaktadır.

Batuhan Kör, futbol kariyerine 2014'de Bursaspor'un altyapısında başlamıştır.

BATUHAN KÖR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Batuan Kör'ün altyapı kariyeri:

2014-2019 Bursaspor

Batuan Kör'ün profesyonel kariyeri:

2019- 2022 Bursaspor

2022 - Trabzonspor

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor
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