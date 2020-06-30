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Tatile Giderken Yorulmayın: Bavul Hazırlamanın Püf Noktaları

sebboy sebboy
SEYAHAT  | Son Güncelleme

Tatil ve seyahat denilince çoğu insanın gözünde toz pembe bir manzara belirir: Deniz, kum, güneş, yeni yerler, yeni insanlar...

Tatile Giderken Yorulmayın: Bavul Hazırlamanın Püf Noktaları

Tatil ve seyahat denilince çoğu insanın gözünde toz pembe bir manzara belirir: Deniz, kum, güneş, yeni yerler, yeni insanlar... Keşfetmenin ve dinlenmenin dayanılmaz hafifliği, daha hayalken bile insana huzur verir. Oysa dinlenmeye başlamak için aşılması gereken bir eşik, dayanılması gereken son bir yorgunluk vardır : Bavul hazırlamak!

Bavul hazırlığı yanlış ellerde acılı bir hikayeye dönüşebilir. İki günlük tatil için bir haftalık seçimler yapmak, valizi tıka basa doldurmak, ihtiyaç duyduğunuz eşyaları valizde bulamamak ya da en gerekli şeyleri en alta yerleştirmek çoğu zaman insanı zora sokar. Bavul hazırlarken yapılan hataların bedelini tatil boyunca ödememek için, pratik bavul hazırlama önerilerine göz atmak faydalı olabilir.

Bavul Hazırlamanın İncelikleri

1. Liste yapın

liste

Mümkünse seyahat tarihinizden birkaç gün önce kağıdı ve kalemi elinize alın. Seyahatiniz için nelere ihtiyacınız olduğunu mutlaka alt alta yazın. Cep telefonu, şarj aleti, cüzdan, kimlik kartı, otobüs ya da uçak bileti gibi en önemli maddeleri ilk sıraya yazmakla işe koyulabilirsiniz. Temiz ve ütülü parçaları valize attıkça üstlerini çizin. Listeyle işinizin bittiğini düşünseniz bile mutlaka seyahat anına kadar göz önünde bulundurun, örneğin yapışkanlı kağıtla dolabınızın kapağına asın. Böylece son dakikaya kadar her aklınıza geleni liste üzerinde işaretleyebilirsiniz.

2. Tatil sürenizi hesaba katın

zaman

Tatiliniz ya da iş seyahatiniz kaç gün sürecek? Bavul için tüm gardırobu yerlere dökmeden önce bir saniye düşünün. Sadece iki günlüğüne şehirden uzaklaşıyorsanız, dört parça kıyafet iki takım iç çamaşırı ve tek ayakkabıyla bu işin üstesinden gelebilirsiniz! Hem iki günlük hava durumları pek yanılmadığından soğuk olursa diye kazak, yağmur yağarsa diye şemsiye almanıza gerek yoktur. Valiz hazırladığınız süre boyunca kontrollü olun, milyonlarca ihtimali düşünerek tüm dolabınızı yanınızda taşımayın.

3. Kabin boy valiz tercih edin

valiz

Özellikle uçakla yolculuk yapacaksanız, değerli sürenizin bir bölümünü valiz kuyruğunda harcamayın. Uçak içindeki kabine sığdırabileceğiniz boyda bir valiz satın alarak, hem zamandan tasarruf etmiş, hem de eşyalarınızın zarar görmesini ya da kaybolmasını önlemiş olursunuz. Uçakla yolculuğun en güzel yanlarından biri, yanınıza alabileceğiniz yükün sınırlı olmasıdır. Böylece gereksiz eşyaları yanınızda gezdirmekten doğal olarak kurtulursunuz.

4. Katlama stilinizi değiştirin

konmari

Valiz yerleştirme teknikleri içerisinde en önemlisi kıyafetlerinizi nasıl katladığınızdır. Klasik usul kıyafet dizmeyi bırakıp, konmari adı verilen katlama sanatını uygulamaya başlarsanız yerden ciddi anlamda tasarruf ettiğinizi göreceksiniz. Valize çok eşya sığdırma yolu, doğru şekilde katlamaktan geçer. Konmari stilinde önemli olan, eşyaları minimal yer kaplar hale getirmektir, bunun için tişörtler, kazaklar ve hatta pantolonlar içe doğru yumağa benzer şekilde sarılır.

5. Çamaşırları ayrı yerleştirin

poşet

İç çamaşırlarınızı, makyaj malzemelerinizi, ya da denize gidiyorsanız mayo ve bikinilerinizi ayrı ayrı gruplayın. Bunları küçük çantalara koyarak derli toplu durmalarını sağlayabilirsiniz; bu sayede aradığınızda da her birini kolayca bulursunuz. Küçük çantanız yoksa buzdolabı poşetleri de büyük ölçüde işinizi görecektir.

6. Sıvılara dikkat edin

sıvılar

Uçak yolculuğu yapanların mutlaka dikkat etmesi gereken konuların başında likit ürünler geliyor. Kullanacağınız hava yolunun sıvı kısıtlarını öğrenin ve ona göre hareket edin. Özenle kabin boyunda seçtiğiniz ve az kıyafetle hazırladığınız valizinizi bagaja vermek istemiyorsanız içine sıvı koymayın.

7. Pijamalardan başlayın

yerleşim

Evet, yerleştirmeye pijamalardan başlayın. En son giyecekleriniz ya da daha yoldayken ihtiyaç duymanızın mümkün olmadığı ürünler en altta kalsın. Bu sayede her seferinde valizi darmadağın etmezsiniz. Kış mevsimindeyseniz de yedek kazakları ve ceketleri en alta koyun, ama daha da güzeli her şeyi yedeklemek fikrinden vazgeçin.

8. Macera aramayın

fazlalık

Daha önce denemediğiniz giysileri bavula atma hatasına düşmeyin! Özellikle yeni aldığınız, etiketi üzerinde kıyafetler dar ya da bol gelebilir. Denemediğiniz ayakkabılar ayağınızı sıkabilir, yürürken rahatsız edebilir. Emin olun bu acı tecrübeleri tatildeyken yaşamak istemezsiniz! Siz en iyisi içinde kendinizi rahat hissettiğiniz kıyafetlerden ve ayakkabılardan oluşan kombinler yapın, tatilinizi riske atmayın.

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