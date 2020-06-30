Tatile Giderken Yorulmayın: Bavul Hazırlamanın Püf Noktaları

Tatil ve seyahat denilince çoğu insanın gözünde toz pembe bir manzara belirir: Deniz, kum, güneş, yeni yerler, yeni insanlar... Keşfetmenin ve dinlenmenin dayanılmaz hafifliği, daha hayalken bile insana huzur verir. Oysa dinlenmeye başlamak için aşılması gereken bir eşik, dayanılması gereken son bir yorgunluk vardır : Bavul hazırlamak! Bavul hazırlığı yanlış ellerde acılı bir hikayeye dönüşebilir. İki günlük tatil için bir haftalık seçimler yapmak, valizi tıka basa doldurmak, ihtiyaç duyduğunuz eşyaları valizde bulamamak ya da en gerekli şeyleri en alta yerleştirmek çoğu zaman insanı zora sokar. Bavul hazırlarken yapılan hataların bedelini tatil boyunca ödememek için, pratik bavul hazırlama önerilerine göz atmak faydalı olabilir. Bavul Hazırlamanın İncelikleri 1. Liste yapın Mümkünse seyahat tarihinizden birkaç gün önce kağıdı ve kalemi elinize alın. Seyahatiniz için nelere ihtiyacınız olduğunu mutlaka alt alta yazın. Cep telefonu, şarj aleti, cüzdan, kimlik kartı, otobüs ya da uçak bileti gibi en önemli maddeleri ilk sıraya yazmakla işe koyulabilirsiniz. Temiz ve ütülü parçaları valize attıkça üstlerini çizin. Listeyle işinizin bittiğini düşünseniz bile mutlaka seyahat anına kadar göz önünde bulundurun, örneğin yapışkanlı kağıtla dolabınızın kapağına asın. Böylece son dakikaya kadar her aklınıza geleni liste üzerinde işaretleyebilirsiniz.

2. Tatil sürenizi hesaba katın Tatiliniz ya da iş seyahatiniz kaç gün sürecek? Bavul için tüm gardırobu yerlere dökmeden önce bir saniye düşünün. Sadece iki günlüğüne şehirden uzaklaşıyorsanız, dört parça kıyafet iki takım iç çamaşırı ve tek ayakkabıyla bu işin üstesinden gelebilirsiniz! Hem iki günlük hava durumları pek yanılmadığından soğuk olursa diye kazak, yağmur yağarsa diye şemsiye almanıza gerek yoktur. Valiz hazırladığınız süre boyunca kontrollü olun, milyonlarca ihtimali düşünerek tüm dolabınızı yanınızda taşımayın. 3. Kabin boy valiz tercih edin Özellikle uçakla yolculuk yapacaksanız, değerli sürenizin bir bölümünü valiz kuyruğunda harcamayın. Uçak içindeki kabine sığdırabileceğiniz boyda bir valiz satın alarak, hem zamandan tasarruf etmiş, hem de eşyalarınızın zarar görmesini ya da kaybolmasını önlemiş olursunuz. Uçakla yolculuğun en güzel yanlarından biri, yanınıza alabileceğiniz yükün sınırlı olmasıdır. Böylece gereksiz eşyaları yanınızda gezdirmekten doğal olarak kurtulursunuz. 4. Katlama stilinizi değiştirin Valiz yerleştirme teknikleri içerisinde en önemlisi kıyafetlerinizi nasıl katladığınızdır. Klasik usul kıyafet dizmeyi bırakıp, konmari adı verilen katlama sanatını uygulamaya başlarsanız yerden ciddi anlamda tasarruf ettiğinizi göreceksiniz. Valize çok eşya sığdırma yolu, doğru şekilde katlamaktan geçer. Konmari stilinde önemli olan, eşyaları minimal yer kaplar hale getirmektir, bunun için tişörtler, kazaklar ve hatta pantolonlar içe doğru yumağa benzer şekilde sarılır.