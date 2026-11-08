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NASA'dan evinizde bu bitkiye bakın çağrısı! Doğal hava temizleyici

Evinde daha ferah ve konforlu bir ortam oluşturmak isteyenlerin tercih ettiği salon bitkileri arasında bir tür dikkat çekiyor. NASA'nın kapalı alanlardaki hava kirliliği üzerine yaptığı araştırmada incelenen bu bitkinin, havadaki bazı kimyasal maddelerin azaltılmasına yardımcı olabileceği belirtiliyor. Üstelik bakımı da oldukça kolay.

NASA'dan evinizde bu bitkiye bakın çağrısı! Doğal hava temizleyici
Çiğdem Berfin Sevinç

Barış çiçeği olarak da bilinen spatifilyum, NASA'nın kapalı alan hava kalitesini inceleyen araştırmasında yer alan bitkilerden biri. Araştırmada farklı bitki türlerinin kapalı ortamlarda bulunan bazı kirleticileri azaltma potansiyeli değerlendirildi.

Spatifilyumun özellikle mobilya, boya ve günlük kullanım ürünlerinden kaynaklanabilen bazı kimyasal bileşiklerin azaltılmasına katkı sağlayabileceği ifade ediliyor.

Koyu yeşil yaprakları ve beyaz çiçekleriyle dekoratif bir görünüm sunan bitki, bulunduğu ortama sakin ve ferah bir hava da katıyor.

NASA dan evinizde bu bitkiye bakın çağrısı! Doğal hava temizleyici 1

BARIŞ ÇİÇEĞİNİN EVDE SAĞLADIĞI FAYDALAR

Spatifilyumun tercih edilmesinin nedenlerinden biri de havadaki nem oranını bir miktar artırabilmesi. Özellikle kuru havanın etkili olduğu dönemlerde bu özelliğiyle öne çıkıyor.

Yatak odası ve dinlenme alanlarında da tercih edilen bitki, iç mekan dekorasyonunda sıkça kullanılıyor. Bakımının kolay olması da popülerliğini artırıyor.

NASA dan evinizde bu bitkiye bakın çağrısı! Doğal hava temizleyici 2

BARIŞ ÇİÇEĞİ NASIL YETİŞTİRİLİR?

Spatifilyum, doğrudan güneş ışığı almayan aydınlık alanlarda yetiştirilebiliyor. Çok fazla suya ihtiyaç duymayan bitkinin toprağı kontrol edilerek ölçülü sulama yapılması öneriliyor.

Bitkinin suya ihtiyaç duyduğunda yaprakları geçici olarak aşağı doğru eğilebiliyor. Sulamanın ardından yaprakları yeniden dikleşerek eski görünümüne kavuşabiliyor.

Ancak önemli bir ayrıntı var: NASA araştırmasında elde edilen sonuçlar kontrollü laboratuvar koşullarına dayanıyor. Birkaç salon bitkisinin evdeki hava kirliliğini tek başına temizleyeceği anlamına gelmiyor. Düzenli havalandırma ve kirletici kaynakların azaltılması önemini koruyor.

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Anahtar Kelimeler:
NASA bitki çiçek
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