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Bay Yanlış dizisi nasıl bitti? Bay Yanlış final bölümüne Özgür'ün Ezgi'ye evlenme teklifi damga vurdu! Bay Yanlış 14. bölüm final sahnesi izle

03.10.2020 03:00 | Son Güncelleme:
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Fox TV'nin romantik komedi dizisi Bay Yanlış, 2 Ekim Cuma akşamı 14. bölümüyle final yaparak ekrana veda etti. Can Yaman ve Özge Gürel'in başrollerde oynadığı Bay Yanlış'ın final bölümünde Ezgi, Özgür'ün restoranına ortak oldu. Finalde ise Özgür büyük aşkı Ezgi'ye romantik bir evlilik teklifi yaptı. Özgür'ün evlilik teklifine ise Ezgi "Sen benim yarınım, dünümsün. Evet" yanıtını verdi. İşte Bay Yanlış 14. bölüm final sahnesi.

Gold Film-Faruk Turgut'un üstlendiği Bay Yanlış ekran macerasını noktaladı. Haziran ayında yayınlanmaya başlayan Bay Yanlış dizisinin reytingleri, iddialı yapımların ekrana çıktığı yeni sezonda düşüş yaşamıştı. Kadrosunda Can Yaman, Özge Gürel, Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Serkay Tütüncü'nün yer aldığı Bay Yanlış, 2 Ekim Cuma akşamı ekrana gelen 14. bölümüyle final yaparak ekrana veda etti. Yapımını Gold Film’in, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer’in, senaryosunu Aslı Zengin ve Banu Zengin’in üstlendiği Bay Yanlış dizisi mutlu sonla bitti. Özgür sevgilisi Ezgi'yi restoranına ortak yaptı. Final sahnesinde ise Özgür, sevgilisi Ezgi'ye evlenme teklif etti.

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BAY YANLIŞ FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

Yaşadıklarından dolayı Özgür iyice bunalmıştır ve kafasını boşaltmak için soluğu ormanda alır. Ama oradaki yalnızlığı çok uzun sürmez Ezgi, Ozan ve Deniz yanına gelir. Hep birlikte eğlenceli bir gün geçirirler. Özgür yaşadığı her olumsuzlukta gücünü Ezgi’den almaktadır.

Bay Yanlış_Final (3)

Onunla paylaştığı her anda onsuz olamayacağını daha da iyi anlar ve Ezgi’ye evlenme teklifi eder. Ezgi nihayet hayalini yaşamaktadır, gerçek aşkı bulmuştur. Özgür’le sonsuza kadar mutlu olmak için teklifine evet der.
Bay Yanlış_Final (1)

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