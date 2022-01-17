Bayat ekmeğinizi sıcak bir lezzete dönüştürün: Islama köfte tarifi

Adapazarı'na gitme fırsatı yakalayan hemen herkesin mutlaka denemesi gereken bu lezzet, artık evlerimizde de rahatlıkla yapılabiliyor. Oldukça doyurucu ve bol proteinli olan ıslama köfte, aslında yine bayat ekmekleri değerlendirme mantığı ile ortaya çıkan fakat ünü şehri aşmış bir tarif. İstanbul'da da farklı restoranlarda yapılıyor. Dilim dilim bayat ekmekler, soslar ve köfte ile birkaç aşamadan geçen bu sıcacık tarif için kolları sıvayalım...
MALZEMELER
KÖFTESİ İÇİN
300 gram orta yağlı dana döşten kıyma
2 dilim sütle ıslatılmış bayat ekmek
1 küçük soğan rendesi
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı kimyon
1 çorba kaşığı sıvı yağ
EKMEĞİ İÇİN
8 dilim bayat ekmek
2 çorba kaşığı tereyağı
2 su bardağı et suyu
1 tatlı kaşığı salça
1 tutam tuz
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
SERVİSİ İÇİN
5-6 tane közlenmiş sivri biber
HAZIRLANIŞI
Karıştırma kabının içerisine 300 gram kıymayı alın.
Üzerine rendeleyip suyunu sıktığınız soğanı ekleyin.
2 dilim bayat ekmeği az sütün içerisinde ıslatın ve sütü iyice süzdükten sonra ekmekleri ufalayarak diğer malzemelerin üzerine ilave edin.
Ardından tuz, kimyon ve karabiberi ekleyin.
Son olarak sıvı yağı da ilave edin ve tüm malzemeler özleşene dek köfte harcını yoğurun.
Yoğrulan harcı dinlenmesi için 3 saat kadar buzdolabında bekletin.
Süre sonunda köfte harcını dolaptan çıkarın ve tüm harca ince uzun köfte şekli verin.
Et suyunu küçük bir tencere içerisine alın ve kaynamaya bırakın.
Kaynayan et suyunun içerisine şeker, tuz, tereyağı, toz biber ve salça ekleyip karıştırın.
Dilimlediğiniz bayat ekmekleri kaynayan sosun içerisine daldırıp çıkarın ve kızdırdığınız tavada arkalı önlü kızartın.
Diğer bir tavada eş zamanlı olarak köfteleri kızartın.
Köfteleri kızarttığınız tavada sivri biberleri ve domatesi de çevirin.
Servis tabaklarına 3 dilim kızarmış ekmek ve 6-7 adet köfte yerleştirin.
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