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Bayat ekmeğinizi sıcak bir lezzete dönüştürün: Islama köfte tarifi

17.01.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekmek israfının artmaya başladığı son dönemlerde bu ekmekleri değerlendirmenin pek çok yöntemi de araştırılıyor. Artan ekmekleri değerlendirme konusunda pek çok tarif yer alsa da bizler bugün Adapazarı ile özdeşleşen meşhur ıslama köfte tarifi ile bayat ekmekleri kullanmak istiyoruz. Bugün size aromalı lezzetli ekmekler ve mis kokulu, baharatlı köfteleri birleştiren bir tarif sunuyoruz.

Bayat ekmeğinizi sıcak bir lezzete dönüştürün: Islama köfte tarifi

Adapazarı'na gitme fırsatı yakalayan hemen herkesin mutlaka denemesi gereken bu lezzet, artık evlerimizde de rahatlıkla yapılabiliyor. Oldukça doyurucu ve bol proteinli olan ıslama köfte, aslında yine bayat ekmekleri değerlendirme mantığı ile ortaya çıkan fakat ünü şehri aşmış bir tarif. İstanbul'da da farklı restoranlarda yapılıyor. Dilim dilim bayat ekmekler, soslar ve köfte ile birkaç aşamadan geçen bu sıcacık tarif için kolları sıvayalım...

ADAPAZARI ISLAMA KÖFTE TARİFİ

MALZEMELER

KÖFTESİ İÇİN

  • 300 gram orta yağlı dana döşten kıyma

  • 2 dilim sütle ıslatılmış bayat ekmek

  • 1 küçük soğan rendesi

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çorba kaşığı sıvı yağ

  • 1 çay kaşığı karabiber

EKMEĞİ İÇİN

  • 8 dilim bayat ekmek

  • 2 çorba kaşığı tereyağı

  • 2 su bardağı et suyu

  • 1 tatlı kaşığı salça

  • 1 tutam tuz

  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı şeker

SERVİSİ İÇİN

  • 5-6 tane közlenmiş sivri biber

  • 3 tane közlenmiş domates

HAZIRLANIŞI

  • Karıştırma kabının içerisine 300 gram kıymayı alın.

  • Üzerine rendeleyip suyunu sıktığınız soğanı ekleyin.

  • 2 dilim bayat ekmeği az sütün içerisinde ıslatın ve sütü iyice süzdükten sonra ekmekleri ufalayarak diğer malzemelerin üzerine ilave edin.

  • Ardından tuz, kimyon ve karabiberi ekleyin.

  • Son olarak sıvı yağı da ilave edin ve tüm malzemeler özleşene dek köfte harcını yoğurun.

  • Yoğrulan harcı dinlenmesi için 3 saat kadar buzdolabında bekletin.

  • Süre sonunda köfte harcını dolaptan çıkarın ve tüm harca ince uzun köfte şekli verin.

  • Et suyunu küçük bir tencere içerisine alın ve kaynamaya bırakın.

  • Kaynayan et suyunun içerisine şeker, tuz, tereyağı, toz biber ve salça ekleyip karıştırın.

  • Dilimlediğiniz bayat ekmekleri kaynayan sosun içerisine daldırıp çıkarın ve kızdırdığınız tavada arkalı önlü kızartın.

  • Diğer bir tavada eş zamanlı olarak köfteleri kızartın.

  • Köfteleri kızarttığınız tavada sivri biberleri ve domatesi de çevirin.

  • Servis tabaklarına 3 dilim kızarmış ekmek ve 6-7 adet köfte yerleştirin.

  • Biber ve domatesleri de tabağa ekledikten sonra servis edin.

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