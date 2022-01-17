Bayat ekmeğinizi sıcak bir lezzete dönüştürün: Islama köfte tarifi

Adapazarı'na gitme fırsatı yakalayan hemen herkesin mutlaka denemesi gereken bu lezzet, artık evlerimizde de rahatlıkla yapılabiliyor. Oldukça doyurucu ve bol proteinli olan ıslama köfte, aslında yine bayat ekmekleri değerlendirme mantığı ile ortaya çıkan fakat ünü şehri aşmış bir tarif. İstanbul'da da farklı restoranlarda yapılıyor. Dilim dilim bayat ekmekler, soslar ve köfte ile birkaç aşamadan geçen bu sıcacık tarif için kolları sıvayalım...

ADAPAZARI ISLAMA KÖFTE TARİFİ

MALZEMELER

KÖFTESİ İÇİN

300 gram orta yağlı dana döşten kıyma

2 dilim sütle ıslatılmış bayat ekmek

1 küçük soğan rendesi

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon

1 çorba kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı karabiber

EKMEĞİ İÇİN

8 dilim bayat ekmek

2 çorba kaşığı tereyağı

2 su bardağı et suyu

1 tatlı kaşığı salça

1 tutam tuz

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı şeker

SERVİSİ İÇİN

5-6 tane közlenmiş sivri biber

3 tane közlenmiş domates

HAZIRLANIŞI