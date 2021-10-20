Bayatlayan ekmekleri çöpe atmaya son! Bu tariflerle ekmeklerinizi değerlendirebilirsiniz...

Bitiremediğiniz ekmekler bayatlama aşamasına geldiği zaman yemeklerle beraber tüketilemiyor. Bu yüzden de onları hemen çöpe atmayı düşünüyoruz. Neyse ki bayatlayan ekmekleri atmanıza artık gerek yok! Sizin için araştırdığımız tarifleri evde rahatlıkla yaparak bayat ekmeklerinizi değerlendirebilirsiniz. İşte sizi bayat ekmekleri atmaktan kurtaracak tarifler...
MALZEMELER
1 adet ekmek
1 tutam maydanoz
Kaşar peyniri
2 yemek kaşığı tereyağı
HAZIRLANIŞI
Bayatlayan ekmeklerinizi 11 küçük dilime bölün.
2 yemek kaşığı oda sıcaklığındaki tereyağı, 2 diş sarımsak, 1 tutam maydanoz, rendelenmiş kaşar peyniri ya da isteğe bağlı olarak parmesan peynirini hazırlayın.
Sarımsakların kabuğunu soyduktan sonra incecik doğrayın.
Kaba 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyin.
Ardından doğradığınız sarımsakları da ekleyerek karıştırmaya başlayın.
Dilimlediğiniz ekmeklerin üzerine hazırladığınız karışımı sürün.
Rendelenmiş kaşar peyniri ya da parmesanı ekmek dilimlerinin üzerine ekleyin.
Maydanozları incecik doğrayarak ekmeklerin üzerine dağıtın.
MALZEMELER
3 dilim ekmek
5 dilim sucuk
1/4 kırmızı biber
1 adet küçük boy domates
1 adet yeşil biber,
4 dilim kaşar peynir
Mozzarella ya da beyaz peynir
1/2 yemek kaşığı biber salçası
4 yemek kaşığı zeytinyağı
HAZIRLANIŞI
Karıştırma kabına yarım yemek kaşığı biber salçasını ekleyin. Ardından 4 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyerek karıştırmaya başlayın.
Fırça kullanarak yaptığınız karışımı ekmeklere sürün.
1 adet biberi, 1 adet domatesi, 5 dilim sucuğu, 5 adet isteğinize bağlı olarak yeşil ya da siyah zeytini ve mozzarella peynirini küçük boylarda doğrayın.
Ekmeklerin üzerine kaşar peynir dilimlerini ekleyin. Ardından doğradığınız malzemeleri ekmeğin üzerine yerleştirin.
Ekmek pizzaları önceden ısıtmış olduğunuz fırınınıza yerleştirin.
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