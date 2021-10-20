Bayatlayan ekmekleri çöpe atmaya son! Bu tariflerle ekmeklerinizi değerlendirebilirsiniz...

Bitiremediğiniz ekmekler bayatlama aşamasına geldiği zaman yemeklerle beraber tüketilemiyor. Bu yüzden de onları hemen çöpe atmayı düşünüyoruz. Neyse ki bayatlayan ekmekleri atmanıza artık gerek yok! Sizin için araştırdığımız tarifleri evde rahatlıkla yaparak bayat ekmeklerinizi değerlendirebilirsiniz. İşte sizi bayat ekmekleri atmaktan kurtaracak tarifler...

FIRINDA SARIMSAKLI EKMEK TARİFİ

MALZEMELER

1 adet ekmek

1 tutam maydanoz

Kaşar peyniri

2 yemek kaşığı tereyağı

2 diş sarımsak

HAZIRLANIŞI

Bayatlayan ekmeklerinizi 11 küçük dilime bölün.

2 yemek kaşığı oda sıcaklığındaki tereyağı, 2 diş sarımsak, 1 tutam maydanoz, rendelenmiş kaşar peyniri ya da isteğe bağlı olarak parmesan peynirini hazırlayın.

Sarımsakların kabuğunu soyduktan sonra incecik doğrayın.

Kaba 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyin.

Ardından doğradığınız sarımsakları da ekleyerek karıştırmaya başlayın.

Dilimlediğiniz ekmeklerin üzerine hazırladığınız karışımı sürün.

Rendelenmiş kaşar peyniri ya da parmesanı ekmek dilimlerinin üzerine ekleyin.

Maydanozları incecik doğrayarak ekmeklerin üzerine dağıtın.

Önceden 180 derecede ısıttığınız fırına ekmeklerinizi koyun ve pişmesini bekleyin. Ekmeklerin üstü kızardığı zaman pişmiş olur ve afiyetle tüketebilirsiniz.

BAYAT EKMEK PİZZASI TARİFİ

MALZEMELER

3 dilim ekmek

5 dilim sucuk

1/4 kırmızı biber

1 adet küçük boy domates

1 adet yeşil biber,

4 dilim kaşar peynir

Mozzarella ya da beyaz peynir

1/2 yemek kaşığı biber salçası

4 yemek kaşığı zeytinyağı

5 adet siyah ya da yeşil zeytin

HAZIRLANIŞI